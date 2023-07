Quand Zitout et Amir DZ ont bénéficié des dons d’un compte PayPal créé par Benhalima

Les récentes investigations menées par les services de sécurité ont mis en lumière la participation de Mohamed Benhalima, un suspect détenu, dans une affaire judiciaire présentée devant le tribunal correctionnel de Dar el Beida ce mercredi.

Il s’avère que Benhalima a envoyé des dossiers à Zitout, fondateur du mouvement « Rachad ». Ces dossiers impliquent l’ancien directeur général de la sécurité nationale, L.K., ainsi que d’autres personnalités. L’objectif de ces manœuvres était d’accroître leur renommée et leur crédibilité auprès des téléspectateurs, en particulier ceux connus pour inciter à la protestation populaire, tout en collectant des fonds auprès de donateurs.

Benhalima a collaboré avec Mohammed Zitout en animant une émission en direct sur Facebook, où il a répondu aux questions qui lui étaient posées, conformément à un accord préalable. En octobre 2019, il a également reçu un appel de Amir Boukhors via l’application WhatsApp, pour s’informer de sa situation et de sa profession en Algérie, ainsi que de ses conditions de vie.

Pendant cette période, Benhalima a créé un compte bancaire PayPal et a ouvert un compte sur un réseau social de lutte contre la corruption. Il y a publié son numéro de téléphone, dans le but de recevoir des dons de ses abonnés, selon les instructions de l’extrémiste Mohammed Zitout. Son frère Ismail, ingénieur informatique, et une autre personne appelée « Djoundi Wahid » étaient également impliqués dans ces activités. Le compte en question est en réalité un compte commercial géré par Amir Boukhors, Mohammed Zitout et le propriétaire du compte Hamza, résidant aux États-Unis.

Zitout et Amir Dz condamnés à 20 ans de prison

Le tribunal criminel de première instance de Dar El Beida (Alger) a condamné, mercredi, par contumace, les terroristes Mohamed Zitout et Amir Boukhors dit « Amir DZ » à une peine de 20 ans de prison ferme, et confirmé le mandat d’arrêt international émis à leur encontre pour atteinte à l’intégrité et à l’unité du pays et réception de fonds de l’étranger pour commettre des actes attentant à la sécurité de l’Etat et à ses institutions dans le cadre d’un complot.

Les accusés en fuite Zitout Ismaïl et Zitout Miloud ont écopé par contumace d’une peine 20 ans de prison ferme, et leur frère Zitout Abderrahmane à lui été condamné à 2 ans de prison ferme.

Dans le cadre de la même affaire, la même juridiction a condamné l’accusé en fuite Merrakchi Bouaza à 10 ans de prison ferme et Benhalima Azouz Mohamed à 7 ans de prison ferme.