Quand Zinedine Zidane aide en silence : l’Algérien soutient son pays grâce aux dons

Zinedine Zidane, célèbre pour son calme et sa discrétion sur et en dehors des terrains, est aussi salué pour ses engagements humanitaires, notamment envers l’Algérie, le pays de ses origines. Un récent témoignage vient rappeler l’ampleur de son implication, souvent invisible mais profondément significative.

C’est Lakhdar Berriche, ancien journaliste sportif algérien pour BeIN SPORTS, qui a livré ce récit touchant dans une intervention télévisée. Il y évoque les nombreuses actions caritatives menées par l’ex-star du Real Madrid, toujours à l’abri des projecteurs.

Parmi elles figure la Fondation Zidane, bien connue pour ses initiatives en faveur des plus démunis. Mais selon Berriche, ce n’est que la partie visible d’un engagement bien plus vaste. Zinedine Zidane serait personnellement impliqué dans la construction d’infrastructures essentielles en Algérie, telles que des routes, hôpitaux ou écoles, notamment dans la région de Béjaïa, d’où est originaire sa famille.

Le journaliste rapporte également que Zidane et son père, Smaïl Zidane, sont souvent vus à Alger au siège du Croissant-Rouge algérien, où ils effectuent régulièrement des dons, sans médiatisation ni annonce publique. « Il entrait seul, sans escorte, et personne ne savait vraiment ce qu’il faisait là », raconte-t-il. Ce mode d’action silencieux renforce le respect dont il jouit auprès de ses compatriotes.

Qui est Zinedine Zidane ? Un destin exceptionnel entre humilité, talent et héritage

Zinedine Zidane, souvent surnommé « Zizou », est l’une des icônes les plus marquantes de l’histoire du football mondial. Né le 23 juin 1972 à Marseille, dans le quartier populaire de La Castellane, il est le dernier d’une fratrie de cinq enfants issus d’une famille originaire du village d’Aguemoun (wilaya de Béjaïa, Algérie). Ses parents, Smaïl et Malika Zidane, ont émigré en France dans les années 1950 à la recherche d’une vie meilleure, sans jamais renier leurs origines.

Dès son plus jeune âge, Zidane se fait remarquer par son aisance balle au pied. Il rejoint le centre de formation de l’AS Cannes à 14 ans, où il impressionne par son intelligence de jeu. Très vite, il grimpe les échelons du football français et se fait un nom à Bordeaux, avant de s’envoler pour la Juventus de Turin en 1996, puis pour le Real Madrid en 2001, club avec lequel il remporte la Ligue des champions dès sa première saison. Son but en finale contre le Bayer Leverkusen – une reprise de volée du pied gauche – reste l’un des plus emblématiques de l’histoire de la compétition.

Mais Zidane n’est pas seulement une star de club. En 1998, il devient un héros national en menant la France à la victoire lors de la Coupe du monde, inscrivant deux buts de la tête en finale contre le Brésil. Il remporte aussi l’Euro 2000, confirmant son statut de meneur d’hommes exceptionnel. Il prend sa première retraite internationale après l’Euro 2004, avant de revenir pour guider une dernière fois les Bleus jusqu’en finale de la Coupe du monde 2006. Son expulsion célèbre après un coup de tête à Marco Materazzi met fin à sa carrière de joueur, dans un moment aussi tragique que légendaire.

Un entraîneur aussi légendaire que le joueur

Après avoir raccroché les crampons, Zidane embrasse une nouvelle carrière : celle d’entraîneur. Il rejoint d’abord le Real Madrid en tant que conseiller, puis entraîneur de l’équipe réserve. En janvier 2016, il prend les rênes de l’équipe première du Real Madrid. Son passage est historique : trois Ligues des champions consécutives (2016, 2017, 2018), deux championnats d’Espagne, et plusieurs autres titres européens et nationaux. Il devient ainsi le premier entraîneur à remporter trois C1 d’affilée depuis les années 1970, un exploit d’autant plus remarquable qu’il n’avait jamais entraîné une équipe professionnelle auparavant.

Malgré son immense notoriété, Zinedine Zidane reste un homme discret, humble et très attaché à sa famille et à ses origines. Il a toujours évité les controverses, préférant se concentrer sur son travail, loin du tumulte médiatique. Son attachement à l’Algérie est profond, même s’il a souvent affirmé qu’il se sentait Français par sa naissance et Algérien par ses racines. Ce double attachement se manifeste dans ses engagements sociaux et caritatifs, notamment à travers la Fondation Zidane, mais aussi dans ses actions non médiatisées en Algérie, comme son soutien à des projets de santé, d’éducation et d’infrastructure dans les régions les plus démunies.

Zidane est bien plus qu’un joueur ou un entraîneur : il incarne l’élégance, la dignité et l’excellence. Il représente ce que le sport peut offrir de plus noble : un parcours inspirant pour des millions de jeunes à travers le monde, mais surtout un modèle de réussite sans arrogance, fondé sur le travail, la fidélité et la générosité.