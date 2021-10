Quand Xavi fait l’éloge de Bounedjah

Les Footballeurs Algériens brillent partout dans le monde. Que cela soit en Europe, en Afrique ou en Asie, l’actualité sportive est souvent marqué par les performances et talents Algériens.

À l’image des pays de Golfe notamment le Qatar qui séduit ces dernières années de plus en plus de footballeurs performants. Un avantage qui a permis au petit Émirat qui abritera la prochaine coupe du Monde 2022, de devenir leader dans le sponsoring et Marketing sportif

L’ancienne star du Berça Xavi Hernández par exemple avait rejoint en 2015 le célèbre club du Qatar, Al Sadd, et ce, avant qu’il devienne son entraineur en 2019. Il s’agit d’un championnat qui permet aux meilleurs joueurs de se démarquer vu la faible concurrence en Asie.

Cependant, cette fois-ci Xavi est allé plus loin, en indiquant que les joueurs évoluant au Qatar sont capables également de jouer dans n’importe quel championnat et club européen. Il faisait sans doute référence à l’attaquant algérien Baghdad Bounedjah qu’il a côtoyé également en tant que joueur.

Xavi très fière de l’enfant d’Oran

« Bounedjah peut jouer dans n’importe quel club d’Europe. Même dans le match de Ligue des Champions [entre le Barça et le PSG], il aurait pu jouer avec l’une des deux équipes » (Xavi), lit-on dans un tweet publié par le quotidien algérien Le Fennec.

» Notre attaquant Beghdad Bounedjah est un excellent joueur et nous apporte beaucoup que ce soit sur le plan offensif et même défensif. Je suis fier de lui et de tous les joueurs de l’équipe « , révèle Xavi Hernández . Il convient de préciser enfin que la vedette du club Al sadd a marqué 18 buts en 13 matchs, ce qui explique les éloges de son entraineur.