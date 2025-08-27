Quand une traversée illégale coûte deux filles à une mère algérienne : le récit déchirant de Zahia.

Dans la ville côtière de Bou Ismail, la famille de Zahia a été brisée par une tragédie. La vie de cette femme algérienne a basculé le 5 octobre 2021, lorsque sa plus jeune fille, Feryal, a pris une décision qui allait changer à jamais le destin de cette famille.

Chaque matin, Zahia quitte sa maison pour aller nettoyer une école primaire. Depuis un an, elle élève seule ses quatre petits-enfants après avoir perdu ses deux filles. Dans un témoignage accordé à The Guardian, elle raconte son histoire, mais aussi, elle accuse « les passeurs et les profiteurs« de la mort de ses deux filles.

Le drame a frappé la famille le 5 octobre 2021, lorsque Feryal, âgée à l’époque de 23 ans, a décidé de quitter le pays. Elle, son mari Aissa et leur fils de deux ans, Amdjad, cherchaient une meilleure vie. Zahia, la mère, ignorait le caractère illégal de cette traversée. En effet, Feryal lui avait assuré qu’elle partait avec des documents officiels, le passeur étant censé lui obtenir un passeport.

La traversée qui a brisé le destin d’une famille

Selon les données de Frontex, chaque année, des milliers d’Algériens risquent leur vie en Méditerranée occidentale pour atteindre l’Espagne. Ces traversées coûtent entre 900 et 20 000 euros par personne. Feryal et sa famille auraient déboursé 5 000 euros pour leur voyage vers les Îles Baléares.

Juste avant de monter sur le bateau, Feryal a envoyé une dernière photo à sa sœur Siham, alors âgée de 27 ans. Sur l’image, on voit Feryal assise aux côtés de son fils, vêtu d’un manteau bleu et d’un bonnet. Ce fut le dernier contact que la famille avait eu avec eux.

Les jours passaient sans nouvelle de Feryal et sa petite famille. L’inquiétude grandissait, et des messages commencent à circuler sur la toile mentionnant la disparition d’un bateau de migrants en mer. Zahia et Siham n’ayant pas les moyens de se rendre en Espagne, Siham a décidé de contacter des militants, des organisations et des Algériens sur place. Elle a également partagé des vidéos sur les réseaux sociaux dans l’espoir de trouver une piste.

Un trafic de corps de migrants algériens

Les espoirs de la famille de retrouver Feryal se sont effondrés lorsque le journal espagnol Diario de Ibiza a rapporté la découverte de deux corps non identifiés sur une plage aux Baléares. Suite à cette nouvelle, Siham a mené une quête désespérée pour obtenir des informations.

Malheureusement, la vulnérabilité de la famille a été exploitée. Un employé d’une ONG a contacté Siham lui demandant de l’argent en échange des photos du corps retrouvé. Par ailleurs, Siham a été traumatisée après avoir vu les images de l’autopsie de sa sœur, qui avaient également été utilisées pour extorquer d’autres familles. Bien que les autorités aient finalement confirmé l’identité de Feryal par un test ADN et que son corps ait été rapatrié en mars 2023, les conséquences de cette épreuve ont été dévastatrices.

En effet, après cette tragédie, Zahia a aussi perdu sa deuxième fille. Siham, après la mort de sa sœur, est tombée dans une profonde dépression, qui a conduit à son suicide l’année suivante. Aujourd’hui, Zahia se retrouve seule à élever ses quatre petits-enfants, consumée par le chagrin et la colère contre les passeurs et ceux qui profitent de la détresse des familles de migrants disparus.

Elle regrette que Siham soit décédée avant de pouvoir porter plainte contre ceux qui l’ont manipulé, car les corps de son gendre, Aissa, et son petit-fils, Amdjad, n’ont toujours pas été retrouvés.

