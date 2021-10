Beaucoup de problèmes sociaux touchent principalement la femme algérienne. Raison pour laquelle des féministes et des activistes dans leurs associations et collectifs ou simplement chaque femme dans sa sphère privée, luttent contre ces actes discriminatoires et militent pour l’émancipation de la femme.

Un combat noble et une grande cause souvent obstruée par des dépassements. Aujourd’hui, les internautes ne pouvaient que s’indigner au nom de cette cause ou au nom de la logique simple et la lucidité face à une vidéo d’annonce de recrutement pour le moins qu’on puisse dire : sexiste et rétrograde.

Il s’agit de Moov Services une société VTC dont les chauffeurs sont exclusivement des femmes. Jusque-là tout va bien, c’est même une idée à féliciter étant donné que beaucoup de femmes ne se sentent pas en sécurité ou à l’aise avec des chauffeurs hommes notamment la nuit.

Mais, car il faut bien un mais, dans une idée trop belle pour être vraie, c’est une des conditions de recrutement qui a choqué la toile.

Une condition de recrutement sexistement atypique

Dans une vidéo de moins d’une minute, mais qui va parler bien plus longtemps, Hayet explique les conditions pour être recruté dans leur société sise à Blida. Elle évoque l’âge, les horaires, le permis de conduire et une bonne connaissance des routes de Blida et c’est juste après que la condition laissant les internautes bouche bée est arrivée : toutes celles voulant être recrutées doivent présenter une autorisation du père, du frère ou du mari.

Difficile de croire que nous sommes en 2021 lorsqu’on entend des inepties du Moyen Âge. Et évidemment lorsqu’on énonce une telle sottise, on ne peut la soutenir qu’avec un argument similaire. La jeune femme explique donc que cette autorisation est exigée pour éviter que la femme recrutée démissionne, car « son papa ou son frère ne la laisse pas ».

Le Mea Culpa ne figure pas dans le dictionnaire de Moov Service

Et juste au moment où l’on se dit qu’on ne peut pas dire pire, ce que l’on voit en dessous de cette publication est tout aussi grave. Abstraction faite de la myriade des commentaires de personnes choquées, un des internautes commente « c’est votre droit le plus absolu de choisir vos chauffeurs, mais pourquoi insulter les gens ? »

En réponse à ce commentaire, la personne chargée de répondre ne fait aucunement montre de professionnalisme et répond « car ils l’ont bien mérité ». D’autres personnes faisant partie d’une vague d’indignation sur les réseaux ont été insultées et bloquées.

À noter que pour être recruté, il faut avoir plus de 25 ans. Des associations ont également réagi à ce dépassement inadmissible à l’instar de l’association Réseau Wassila qui a publié « Cette entreprise Moov services agit en dehors de toutes législations du droit du travail ».