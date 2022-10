Quand une ministre belge d’origine algérienne soutient les Iraniennes

Depuis l’assassinat de la jeune Mahsa Amini, âgée de 22 ans en Iran, le mois de septembre dernier, plusieurs voix se sont élevées, en solidarité avec la famille de la victime, mais aussi pour apporter soutien aux iraniennes. En effet, parmi ces dernières, plusieurs ont jeté leurs voiles dans les rues, où se coupent, symboliquement, une mèche de leurs cheveux.

Pour rappel, de nombreux hommes et femmes ont été réprimés lors des manifestations en Iran. Dont Mahsa Amini qui a rendu son âme, lors des mêmes manifestations. Depuis, aucune journée ne passe sans que les Iraniennes ne sortent dans les rues pour créer haut et fort « Femme, vie, liberté ».

Pour soutenir les Iraniennes, une ministre belge d’origine algérienne se coupe les cheveux

Il s’agit de la ministre belge des Affaires étrangères, Hadja Lahbib. D’origines algériennes, cette dernière a succédé à Sophie Wilmès, le mois de juillet dernière. Par ailleurs, lors de la dernière séance plénière de la Chambre des députés, organisée le jeudi 6 octobres dernier, Hadja Lahbib a décidé de soutenir, elle aussi, les femmes iraniennes.

En effet, Hadja Lahbib a saisi une paire de ciseaux et a imité le geste d’une députée belge d’origines iraniennes. Et ce, en se coupant une mèche de ses cheveux. Suite à ce geste, la ministre des Affaires étrangères belge s’est dite bouleversée par le décès de la jeune Mahsa Amini.

Une mort que juge Hadja Lahbib de « révoltante. En effet, la jeune Mahsa est décédé suite à son arrestation pour infraction au code vestimentaire en Iran, rappel la même ministre. Par ailleurs, l’organisation iranienne de la médecine légale a publié, le vendredi dernier, un rapport pour expliquer le décès de Mahsa Amini. Selon ce rapport, la cause du décès revient à une hypoxie cérébrale suite à un trouble soudain du rythme cardiaque.

Selon la même ministre, les répressions auraient déjà fait plus de 150 morts, en plus des centaines de blessés et d’arrestation, confirme Hadja Lehbib lors de la séance de la Chambre des députés.