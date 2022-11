De plus en plus de touristes étrangers tentent l’aventure de découvrir l’Algérie comme destination touristique. Loin des préjugés et des avis qui déconseillent de voyager en Algérie, ces touristes partagent leurs expériences sur la toile et découvrir à leurs abonnés la beauté de l’Algérie et la convivialité de ses citoyens.

Venant de plusieurs pays étrangers, comme la France, la Tunisie, les USA… ces voyageurs partagent, via des vidéos ou des articles, leur expérience de voyage et font découvrir à leurs abonnés leurs premières impressions. Ils ne sont pas seulement de simples passionnés de l’aventure, mais aussi des professionnels du voyage.

Au nombre de ses derniers, on cite Matthew Klint. Travaillant en tant que consultant voyage et résidant à Los Angeles, ce dernier a visité plus de 135 pays dans le monde. Et à chaque fois, il partage son expérience sur le site Live and Let’s Fly, dont lequel il fait également part des dernières tendances de voyage, mais aussi dans le domaine de l’aviation.

Quand un voyageur américain qualifie l’Algérie « d’exotique »

Pour raconter son voyage, Matthew Klint a consacré un rapport pour l’Algérie, dans lequel il évoque plusieurs aspects de son voyage, à partir de l’obtention de son visa jusqu’aux coordonnées du meilleur chauffeur de taxi sur Alger. Un rapport bien détaillé dans lequel il donne son avis, mais aussi, il critique quelques points de son séjour en Algérie.

Pour commencer son rapport, Matthew Klint qualifie l’Algérie d’exotique, mais dans le bon sens du terme, précise le voyageur. De son point de vue occidental, l’Algérie est un pays différent et inhabituel. Mais qui reste beaucoup plus fermés que ses voisins, le Maroc et la Tunisie, estime le consultant du voyage.

Le premier défi relevé par Matthew était d’obtenir le visa vers l’Algérie. Pour s’y faire, ce voyageur s’est rendu au niveau du consulat d’Algérie à New York, pour déposer en personne sa demande de visa. Une étape que qualifie Matthew de fastidieuse, mais qu’il consacre un article complet pour expliquer la méthode à suivre pour obtenir son visa vers l’Algérie.

Matthew Klint regrette la barrière de la langue

Pour rejoindre le territoire national, ce consultant de voyage a réservé en classe économique à bord de l’un des avions de Lufthansa. Arrivé en Algérie, notamment au niveau de la capitale Alger, Matthex Klint a été surpris de voir que l’Algérie ne répond pas aux préjugés partagés à son égard.

Dans ce rapport, cet Américain estime que l’Algérie est un pays bien développe de l’Afrique du Nord, doté d’excellentes infrastructures. Dont un réseau de métro et une poignée de beaux hôtels. Par ailleurs, pendant son séjour à Alger, Matthew a rencontré Hichem, un chauffeur qu’il recommande vivement pour les personnes qui ont besoin d’un chauffeur anglophone.

Cependant, au cours de ce voyage, Matthew Klint, qui parle uniquement l’allemand et l’anglais, regrette la barrière de la langue. En effet, ce dernier a fait savoir que durant son séjour au niveau de l’hôtel Hyatt Regency, ce voyageur a eu du mal à communiquer avec le personnel.

Un autre aspect que regrette, ce consultant de voyage, est le manque du temps. En effet, pendant son court séjour, Matthew Klint n’a eu droit qu’à quelques promenades dans la capitale Alger. Pour son prochain voyage en Algérie, il espère, allez voir la basilique Saint Augustin à Annaba.