Quand un projet de mariage vire au drame : un chauffeur de bus poignardé par une femme de 44 ans à Béjaïa

La gare routière de Talla Merakha, à Béjaïa, a été le théâtre d’un drame sanglant. Alors que les passagers montaient et descendaient des bus comme à l’accoutumée, un chauffeur a soudainement été attaqué par une femme armée d’un couteau.

En quelques instants, l’agitation habituelle a laissé place à la stupeur, l’homme gisait au sol, blessé à l’épaule et au bras, tandis que son agresseuse, une employée de nettoyage âgée de 44 ans, était rapidement maîtrisée par la police. Leur histoire personnelle, marquée par un projet de mariage qui n’avait jamais abouti, a basculé dans la violence.

Agression au couteau à la gare routière de Béjaïa : un chauffeur de bus grièvement blessé

Les faits se sont produits après que la police a reçu un appel d’urgence au numéro vert 1548, signalant une agression armée au terminus des bus. À leur arrivée, les agents ont découvert un chauffeur couvert de sang, immédiatement pris en charge par les secours et transporté vers l’hôpital local.

Selon l’enquête, la quadragénaire avait dissimulé un couteau dans son sac à main. Elle s’était approchée de son ancien compagnon alors qu’il se trouvait à bord du bus et l’avait poignardé à deux reprises. Touchant gravement son bras droit et l’avant de son épaule.

Une quadragénaire poignarde un chauffeur de bus : l’échec d’un projet de mariage en cause

Les investigations ont révélé que la victime et son agresseuse se connaissaient depuis longtemps. Tous deux avaient envisagé de se marier, mais des différends avaient mis fin au projet. C’est dans ce climat de rupture que la femme avait décidé de passer à l’acte.

La police l’a interpellée sur place et a saisi l’arme blanche. Déférée devant le procureur après enquête, elle a été placée sous mandat de dépôt à l’issue d’une comparution immédiate.

Résumé : ce que l’on sait de l’affaire

La suspecte est une femme de 44 ans, employée de nettoyage.

La victime est un chauffeur de bus blessé grièvement au bras et à l’épaule.

Le mobile de l’agression est lié à un projet de mariage avorté.

L’attaque s’est produite dans un bus stationné au terminus de Talla Merakha, à Béjaïa.

L’agresseuse a été arrêtée sur place et écrouée après sa présentation devant la justice.

Enfin, ce drame, survenu dans un lieu public très fréquenté, illustre jusqu’où peuvent mener certains conflits personnels. Le chauffeur, hospitalisé, se remet de ses blessures, tandis que la mise en cause attend désormais son procès depuis sa cellule.