Quand un militaire français évoque les capacités navales de l’Algérie

Il n’est secret pour personne que la plus grande part du budget de l’État a toujours été alloué au secteur de la Défense Nationale. Raison pour laquelle, l’armée algérienne figure dans les meilleurs classements des puissances militaires.

Un récent rapport publié par la revue spécialisé Global Fire Power (GFP) a placé l’Algérie parmi les 15 premières puissances navales mondiales. En effet, elle a été classée à la 14ᵉ position mondiale en ce qui concerne le nombre total de navires de guerre et de sous-marins. Le pays figure même avant la France, tout en se hissant à la deuxième place Africaine.

Un constat confirmé par le patron de la Marine française

À l’occasion de l’inauguration de la nouvelle devise de l’École navale française, le patron de la Marine, l’amiral Pierre Vandier, s’est exprimé dans une déclaration à la presse sur les défis et tensions en mer ainsi que le développement soudain de certaines petites Marines

Après avoir cité l’exemple de la Malaisie et l’Indonésie qui se sont développé à la vitesse de l’éclair sur le plan des forces navales, l’amiral Pierre Vandier cite le cas de l’Algérie.

« L’Algérie possède désormais six sous-marins russes de type Kilo équipés des missiles de croisière navale Kalibr. Cela change la donne. Elle dispose de corvettes chinoises et de radars fabriqués par Thalès que nous n’avons pas encore. Je dis à mes troupes : nous sommes entrés dans une ère carnivore sur le plan naval, où la démonstration de force et l’affrontement font partie de la feuille de route des dirigeants de ces puissances navales. Ils se donnent les moyens de changer les règles », lit-on dans un article publié le 24 octobre par le quotidien régional français Télégramme.