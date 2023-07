Quand un gargotier avoue à un gendarme qu’il bâcle les frites qu’il vend, « je dépanne monsieur »

La saison estivale de 2023 bat son plein. De plus en plus de restaurants à bon marché fleurissent non loin des plages algériennes.

Ces gargotes, au service des vacanciers, sont dans la plupart des cas la première solution des familles venues passer un séjour afin de refaire le plein des batteries. Or, tout n’est pas rose dans cette saison où la demande atteint son paroxysme.

Ainsi, derrière un sandwich proposé à un prix, parfois à la limite du raisonnable, se cache des conditions de préparation douteuse.

C’est le cas d’un gargotier surpris par une patrouille des services de la gendarmerie nationale. Hygiène peu recommandable, saleté de la vaisselle et autres matériels utilisés, et pour couronner le tout, des murs loin d’être accueillants qui enclavent ce décor.

Été 2023 Algérie : quand un gendarme démasque un gargotier peu soucieux de l’hygiène

C’est la vidéo qui fait le tour de la toile. Un gendarme algérien a démasqué un propriétaire d’une gargote loin des conditions requises de l’hygiène.

Huile, inconfort à l’usage et autres infractions liées aux conditions hygiéniques, les images peuvent parler d’elle-même dans ce lieu qui propose des plats garnissant les tables des vacanciers.

Questionné sur les raisons de la saleté de l’huile qu’il utilisait, le gargotier a dit, « Je n’ai pas encore reçu une nouvelle quantité de l’huile. Je dépanne avec… » explique-t-il.