Quand un échec au bac devient une prison de 25 ans

Les habitants de la ville de Mostaganem ont été bouleversés par une histoire hors du commun. Les services de police et de la protection civile ont libéré une femme âgée d’une quarantaine d’années, restée enfermée dans sa maison depuis plus de 25 ans. L’affaire, relayée par plusieurs médias, a choqué l’opinion publique par ses détails dramatiques.

La victime, prénommée Nadia, est née en 1982. En 1999, alors âgée de 17 ans, elle échoue à l’examen du baccalauréat. Ce revers scolaire, anodin pour beaucoup, fut pour elle un véritable choc psychologique. Incapable de surmonter cet échec scolaire, elle prend une décision radicale : se cloîtrer dans une chambre obscure de la maison familiale. Depuis ce jour, elle n’a plus franchi la porte de son domicile.

Vingt-cinq années d’enfermement volontaire à Mostaganem

Durant un quart de siècle, Nadia a vécu dans des conditions inimaginables. La pièce dans laquelle elle s’était enfermée était plongée dans le noir, jonchée de détritus, rendant l’intervention des secours particulièrement difficile. Les policiers et les pompiers ont dû franchir des amas de déchets pour atteindre la femme et l’évacuer. Les premières images diffusées montrent un cadre de vie insalubre et inhumain.

Cette réclusion volontaire soulève de nombreuses interrogations. Selon le témoignage de son frère, la famille avait tenté à plusieurs reprises de la convaincre de sortir. Mais Nadia réagissait violemment à toute tentative d’intervention.

🟢 À LIRE AUSSI : Hussein Dey : arrestation d’un suspect dans une affaire de meurtre qui a bouleversé le quartier

Les questions sans réponses du drame de Mostaganem

Restent des questions en suspens : comment ses proches ont-ils pu la laisser vivre dans de telles conditions aussi longtemps ? Pourquoi aucune aide médicale ou psychologique n’a été sollicitée ? Et surtout, comment le voisinage n’a-t-il pas alerté les autorités avant que la situation ne devienne insupportable ?

C’est finalement l’odeur pestilentielle qui a alerté les riverains. Gênés, ils contactent les forces de l’ordre. À leur arrivée, les autorités découvrent l’inimaginable : une femme enfermée depuis 25 ans, volontairement recluse dans une prison qu’elle s’était elle-même imposée.

🟢 À LIRE AUSSI : La famille artistique et culturelle d’Algérie en deuil après le drame de Oued El Harrach

L’affaire Nadia : un appel à la responsabilité collective

Au-delà de l’horreur de cette histoire, l’affaire Nadia révèle les conséquences dramatiques de la fragilité psychologique et du manque d’accompagnement. Un simple échec scolaire a suffi à bouleverser toute une vie. Elle pose aussi la question de la responsabilité collective : celle de la famille, du voisinage et des institutions, face à une situation qui aurait dû déclencher depuis longtemps une prise en charge.

L’affaire Nadia à Mostaganem est un rappel poignant de l’importance de la santé mentale et du soutien social. Espérons que ce drame permettra une prise de conscience collective et encouragera une meilleure prise en charge des personnes souffrant de troubles psychologiques.

🟢 À LIRE AUSSI : Le ministère de la Santé répond aux rumeurs de pénurie de médicaments hospitaliers