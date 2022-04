Quand Tony Chapron descend en flammes Belmadi

L’ancien arbitre Français Tony Chapron a descendu en flammes le sélectionneur national Djamel Belmadi à la suite des propos de ce dernier contre l’arbitre Gambien Bakary Gassama. Selon lui, Belmadi est un quelqu’un de « médiocre » qui a juste essayé de chercher des excuses à la suite de l’élimination des Verts de la prochaine coupe du monde.

Réputé pour être quelqu’un qui ne mâche pas ses mots dans ses sorties médiatiques, Djamel Belmadi a révélé lors de sa dernière interview le vif échange qu’il avait eu avec l’arbitre gambien dans les salons lounge de l’aéroport d’Alger : « Je n’ai pas aimé le voir le lendemain (du match) confortablement assis dans nos salons à l’aéroport boire un café et manger un mille-feuille. Je lui ai vidé mon sac et je l’ai recroisé en Turquie et je lui ai dit qui il était encore. Quand on va en Afrique, on n’a pas souvent de traitement de faveur. Il a enlevé l’espoir de tout un peuple et on le laisse comme ça… Je ne dis pas qu’il faut le tuer mais il ne faut pas le laisser tranquille.» avait-il ainsi déclaré.

Une déclaration qui a fait réagir plusieurs personnes. Après le président de la Fecafoot, Patrick Mboma, c’était au tour de l’ancien arbitre Français de Tony Chapron qui qualifié de «gravissimes» les propos tenus par le sélectionneur national.

« C’est une insulte, ce qu’il dit est gravissime (NDLR : concernant la fin de la déclaration de Belmadi). Je pense qu’il devrait être suspendu pour un bon moment. On est clairement face à un appel à la violence », dira-t-il, sur le plateau d’une émission sportive diffusée sur la chaine de télévision Canal+, et d’ajouter : « Je suis consterné par de tels propos.

Si les Algériens ne vont pas à la Coupe du Monde, ils n’ont qu’à s’en prendre qu’à eux-mêmes. Quand vous inscrivez un but à la 118ème minute dans un match de barrages avec prolongations et qu’au final vous perdez, posez-vous des questions. Ce sont eux qui sont responsables de leur élimination, et pas l’arbitre » poursuit-il.

Tony Chapron qualifie Belmadi : «C’est un médiocre»

Le moins que l’on puisse dire, est que Tony Chapron a tiré à boulets rouges sur Djamel Belmadi. Il l’a traité de «médiocre » pour avoir cherché des excuses à la suite de l’élimination de la prochaine coupe du monde.

«Je trouve ça scandaleux. Comme je le dis souvent : «Les champions trouvent des solutions, les médiocres cherchent des excuses». Belmadi est un médiocre » assène t-il dans une tirade qui d’ores et déjà prolongera et ravivera les flammes d’un débat toujours aussi incandescent un mois après le coup de sifflet final.

Il est à noter que Tony Chapron a des antécédents «noirs» dans sa carrière d’arbitre. Il est régulièrement dénoncé dans les médias pour ses échanges agressifs ou vulgaires avec ses interlocuteurs. Pis, on lui reproche également une proportion très élevée d’attributions de cartons (757 jaunes et 65 rouges durant sa carrière), d’où le surnom qui lui est fréquemment affublé, « Le Petit Chaperon Rouge ».