Quand Saïfi critique Guardiola et appelle Mahrez à quitter Man City

La non-titularisation de la star algérienne l’ailier de Manchester City Riyad Mahrez continue a suscité moult interrogations et autant d’interprétations parmi les observateurs, les spécialistes et les fans du joueur.

La décision de l’entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, de ne pas aligner Riyad Mahrez contre Chelsea (3-1), lors du dernier, match des citizens n’a certainement pas plu à certains observateurs du football. La situation de Riyad Mahrez à Manchester City est incompréhensible pour ses plus grands fans. Certains jugent que Pep Guardiola l’utilise de moins en moins et s’inquiètent du statut pris petit à petit par Mahrez à Manchester City.

Parmi eux, Rafik Saifi, ancien international algérien, devenu aujourd’hui consultant chez beIN Sports, l’ancien buteur des verts, n’a pas tari d’éloges sur le joueur algérien de Manchester City, Riyad Mahrez, tout en taclant son coach espagnol, Pep Guardiola. Saifi a déclaré à l’issue de la précédente rencontre des Citizens face à Chelsea : « Mahrez a pris du temps pour atteindre la plénitude de ses moyens, mais une fois qu’il a retrouvé son meilleur niveau, il a été laissé sur le banc. C’est vraiment incompressible ».

L’ancien capitaine des Verts, Rafik Saifi, a révélé que la seule solution pour Riyad Mahrez est de quitter Manchester City, « c’est devenu clair ; même si Riyad sort un gros match, il se retrouvera sur le banc par la suite », a déclaré Saifi sur les plateaux de BeIN Sports.

Rafik Saifi estime que « Quand on est joueur, on a deux choix. Soit on reste ainsi, on supporte la pression et on essaye de décrocher une place de titulaire, soit quitter le club et chercher mieux ailleurs », avant d’ajouter « Avec cet entraîneur, les choses sont différentes, sa philosophie est claire. Guardiola n’aime pas Mahrez et il veut le forcer à partir ».

Concernant la réaction de l’attaquant algérien que certains jugent de « froide », Saifi a affirmé, « Si Riad agit autrement et de manière indisciplinaire et contraire à l’éthique, nous pourrions le voir chaque match comme titulaire, mais malgré tous les problèmes, il est resté respectueux et calme. »

Avant de conclure par, « la seule solution de Riyad Mahrez est de quitter Manchester City et de jouer dans une équipe où il trouvera son confort. »