Quand Rabah Saâdane dézingue Fouzi Chaouchi

Lors de son passage sur une émission sportive, Rabah Saâdane raconte une anecdote sur Fouzi Chaouchi lors de la Coupe du Monde-2010 en Afrique du Sud. Il a dézingué l’ancien gardien de but des Verts, en le traitant de « gamin ».

L’équipe d’Algérie avait enregistré son retour en Coupe du Monde, en 2010, après une longue absence de 24 ans, mais aussi après de laborieuses éliminatoires. Pour commencer le Mondial sud-africain, elle avait affronté la Slovénie. Mais la bande à Rabah Saâdane s’était inclinée par la plus petite des marges.

À cette époque, nombreux sont ceux qui avaient pointé du doigt le gardien de but Fouzi Chaouchi. Et pour cause, il avait commis une bourde qui avait couté à la sélection nationale un but assassin. Lors de son passage sur une émission sportive, diffusée sur une chaine de télévision privée, Rabah Saâdane a fait une confidence de ce qui s’était passé avec son gardien de but.

« Il a eu un comportement de gamin »

Le moins que l’on puisse dire, est que l’entraineur emblématique de l’équipe d’Algérie a dézingué Chaouchi. En effet, il a révélé que ce dernier a eu un comportement de gamin après avoir commis une bourde lors du match face à la Slovénie.

« Tout le monde avait vu que la bourde Chaouchi nous avait couté la défaite face à la Slovénie. Juste après la fin du match, il s’était plaint d’une douleur au dos. Le lendemain, le médecin de la sélection national m’avait confié que le joueur ne souffre de rien. J’avais tout de suite compris qu’il avait juste simulé une blessure pour ne pas jouer le prochain match face à l’Angleterre. C’est la raison pour laquelle j’avais misé sur M’bolhi […] Franchement, c’est un comportement de gamin. Il aurait dû demander de ne pas jouer, que de simuler une blessure ». A-t-il confié.