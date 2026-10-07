Quand le soleil signe les œuvres : Nicolas Grospierre clôt le Warsaw Gallery Weekend

Sous les plafonds peints d’une résidence royale polonaise, la lumière du jour a pris le statut d’artiste à part entière. Dimanche 20 septembre, au Palais sur l’Île du parc Łazienki, Nicolas Grospierre a reçu une délégation internationale pour une visite commentée en français de son exposition « Heliograms ». Ce rendez-vous refermait quatre journées d’intense activité artistique dans la capitale polonaise.

Le photographe, figure reconnue de la scène contemporaine européenne, a consacré près d’une heure et demie à décrypter une série d’œuvres où l’astre du jour cesse d’être un simple éclairage pour devenir la main qui trace. Un moment suspendu, à rebours du rythme effréné habituel de ce type d’événement.

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Le Palais sur l’Île, un décor classique pour les héliogrammes de Grospierre

L’emplacement n’a rien d’anodin. Ancienne demeure estivale de Stanislas Auguste Poniatowski, dernier souverain polonais, le Pałac na Wyspie compte parmi les réalisations majeures du classicisme national. C’est la Salle de Salomon qui a été retenue pour recevoir les pièces de l’artiste.

Entre les dorures du XVIIIe siècle et les compositions peintes au plafond, les surfaces marquées par le rayonnement solaire ont produit un effet de rupture visuelle immédiat. Le patrimoine ancien et la recherche photographique actuelle se sont répondus, offrant aux visiteurs une parenthèse contemplative assez rare dans le calendrier des expositions.

Cette halte s’inscrivait dans la programmation du Warsaw Gallery Weekend, plus grand rendez-vous annuel d’arts visuels de Pologne et d’Europe centrale, qui transforme chaque septembre Varsovie en parcours artistique à ciel ouvert.

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Un héliogramme, c’est le soleil qui tient le pinceau

Le terme mêle deux racines grecques : Hélios, le soleil, et Grama, l’écrit. Il renvoie aux toutes premières tentatives photographiques du XIXe siècle, celles de Nicéphore Niépce notamment. Grospierre y puise une méthode radicale : aucun boîtier, aucune prise de vue classique.

L’artiste expose simplement des supports sensibles ou des matériaux réactifs au rayonnement, pendant des durées qu’il fait varier. « Le soleil n’est pas simplement un éclairage extérieur, il devient le véritable co-auteur du travail », a-t-il expliqué devant le public venu l’écouter.

Chaque fluctuation d’intensité compte. Un nuage qui passe, une inclinaison différente, et l’empreinte laissée sur le support change définitivement. Rien ne peut être annulé ni repris. L’œuvre porte la trace exacte des conditions atmosphériques du moment où elle s’est formée.

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Temps, matière et géométrie : les trois axes de l’exposition Heliograms

Première piste explorée : la durée. En enregistrant la course et l’énergie de l’astre, ces pièces fonctionnent comme des horloges naturelles. Elles rendent visible l’écoulement des heures. Une préoccupation ancienne chez cet auteur, qui a longuement photographié la mémoire des architectures modernistes.

Deuxième axe : la réaction chimique. Les teintes obtenues ne proviennent d’aucun pigment déposé au pinceau. Elles résultent des transformations provoquées par les ultraviolets sur la toile ou le papier, une sorte de brûlure lente et maîtrisée.

Troisième direction : la structure. Fidèle à son goût pour les formes rigoureuses, Grospierre interpose caches et prismes afin de canaliser les faisceaux. Le résultat tient de l’abstraction mathématique, sans jamais perdre en sensibilité.

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Une médiation en français qui a marqué les esprits

La plupart des visites organisées durant le festival se déroulent en polonais ou en anglais. Celle-ci s’est tenue intégralement en français, ce qui a permis un échange direct et plus intime avec un public francophone et international. Les questions ont fusé, les réponses ont été généreuses.

Lauréat du Lion d’Or à la Biennale d’Architecture de Venise en 2008, l’artiste possède ce talent rare : rendre limpide une pensée à la fois philosophique et technique. Au terme d’un week-end rythmé par les courses d’une galerie à l’autre, cette station dans un palais royal a imposé un autre tempo, celui, patient, de la lumière qui travaille la matière. Rarement un événement d’art contemporain aura autant invité à ralentir.