Quand le patron de l’ONU fait l’éloge de l’Algérie

Ce samedi 2 juillet 2022, le secrétaire général des Nations unies (ONU), Antonio Guterres, a adressé un message de félicitations au président de la République, Abdelmadjid Tebboune, à l’occasion du 60e anniversaire de la fête de l’indépendance. Le secrétaire général de l’ONU a aussi salué le rôle important de l’Algérie dans le règlement des conflits internationaux.

Dans un message de félicitations au Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, à l’occasion du 60e anniversaire de la glorieuse Fête de l’Indépendance, le Secrétaire général des Nations Unies a transmis ses « vœux au Président et au peuple algérien pour le succès des célébrations de cet anniversaire immortel. »

Le Secrétaire général des Nations unies a également évoqué le rôle important et actif que l’Algérie a joué et continue de jouer au sein des Nations unies, notamment en dirigeant certains des efforts des Nations unies pour la prévention et le règlement de conflits internationaux.

Les Emirats Arabes Unis opposés à la nomination de Boukadoum à l’ONU

Le lundi 27 juin 2022, les Emirats Arabes Unis ont bloqué la nomination d’un Algérien comme émissaire de l’Organisation des nations unies (ONU) en Libye.

C’est le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, qui a proposé au Conseil de sécurité que l’ex-ministre algérien des Affaires étrangères Sabri Boukadoum devienne le nouvel émissaire de l’Organisation pour la Libye. Mais, les Emirats arabes unis ont bloqué sa nomination. Selon ce qui a été rapporté par l’AFP.

Il est à rappeler que ce poste est vacant depuis novembre. Le renouvellement de la mission politique de l’ONU (Manul) n’a pu s’effectuer que pour de courtes périodes de quelques mois, notamment en raison de l’impossibilité du Conseil à se mettre d’accord sur un nouvel émissaire.

Toujours selon l’AFP, c’est pour cette raison que de nombreux pays, à l’instar de la France, du Ghana ou encore de l’Irlande, réclament que ce poste soit pourvu dans les plus brefs délais.