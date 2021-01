Le mari de la chanteuse du rai Algérienne, Warda Charlomanti, a menacé de se suicider suite à plusieurs conflits avec sa femme. Un mépris incessant qu’est devenu insupportable selon lui.

C’est dans une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux, que Djamel se filme et menace de mettre fin à sa vie. Cette tentative de suicide, est survenue après une insolence ignoble exercée de la part de son épouse, déclare t-il. Il explique avoir été mis à la porte de la maison et dépourvu de ses biens: habilles, argent et téléphone.

Il conclut son message en demandant pardon, au cas où il ne restitue pas ses papiers de la part de sa femme, et qu’il réussit son suicide.

Warda se trouve ainsi au cœur d’une polémique à cause de cet incident, qui est venu secouer la quiétude dont jouissait le couple auparavant, selon les propos et déclarations de la chanteuse oranaise.