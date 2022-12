Quand le fils d’un ex-dirigeant africain épouse une Algérienne

Marié à une Algérienne, le fils aîné de l’ex-président ghanéen John Mahama à savoir Shafik Mahama a accueilli son premier enfant. Pour rappel, les tourtereaux se sont mariés à Dubaï en 2020. Malgré les mesures de prévention liées à la propagation de la Covid-19 le couple a pu passer de bons moments avec leurs amis et la famille. Et depuis, le duo semble être sur son petit nuage.

On notera que la femme de Shafik Mahama est une jeune femme algérienne qui s’est installée à Dubaï depuis plusieurs années maintenant. Sur les réseaux sociaux, Asma n’hésite pas à partager sa vie avec sa communauté qui compte actuellement près de 10.3 k followers. En effet, Asma partage des détails de sa vie quotidienne en compagnie de son mari et ses amis.

D’ailleurs, la belle blonde algérienne a partagé plusieurs clichés de son baby-bump avec ses fans. Ceux-ci ont, en effet, beaucoup apprécié cette initiative. En fait, les beaux commentaires sous les posts en disent long à cet égard.

Très émue, Asma annonce la naissance de son bébé sur Instagram

Après deux ans de vie commune, Shafik Mahama et sa dulcinée ont accueilli le 11 décembre 2022 leur premier bébé. Sans grande surprise, l’instagrameuse a annoncé la bonne nouvelle à ses abonnés qui étaient aux anges en apprenant la venue d’Alyazia. Par le biais d’une publication sur son compte officiel sur Instagram, Asma a fait part de son immense joie. Et ce, en partageant une petite photo de sa fille Alyzia. Asma a, par ailleurs, accompagné sa photo par quelques mots.

» 11/29/2022 Thank you God for my little blessing, al hamdulilah. welcome to the world baby Alyazia « , peut-on ainsi lire sous la publication. Quelques minutes après, l’espace dédié aux commentaires a été envahi par les commentaires des abonnés qui se sont précipités pour féliciter le jeune couple.