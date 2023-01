Quand le fils de Zidane affiche son ambition de représenter l’Algérie

Et si le fils de Zinedine Zidane, Luca, représentait l’Algérie sur le niveau international ? Une éventualité qui n’est pas à écarter, d’autant plus que le jeune gardien de but d’Eibar a affiché clairement son ambition de porter le maillot de la sélection nationale.

Dans l’optique de rajeunir la sélection nationale mais aussi la renforcer par de talentueux joueurs, la fédération algérienne de football et le sélectionneur national Djamel Belmadi sont entrain de convaincre certains binationaux pour opter pour l’Algérie. Ils ont réussi à le faire avec le latéral gauche de Wolvehmapton, Rayane Ait-Nouri, et le milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais, Houssam Aouar. Les deux joueurs pourraient être les nouveautés des Verts lors du prochain stage en mois de mars.

Il y a quelques jours, un footballeur ayant des ascendances algériennes a affiché clairement son ambition de représenter l’Algérie sur le niveau international. Il s’agit de Luca Zidane, fils de la légende du football français Zinedine Zidane.

En effet, tout a commencé lorsque le drapeau algérien est apparu dans l’une de ses story sur Instagram. Il a fait une autre publication dans le désert (On ne sait pas si c’est en Algérie, ndlr), à côté de ses grands parents natifs d’Algérie.

Jusqu’au moment où nous mettons sous presse, le gardien de but de Eibar (Liga 2 Espagnole), ne s’est pas exprimé sur son envie d’opter pour l’Algérie, certes. Mais les internautes voient les publications du jeune portier sur les réseaux sociaux comme le signe d’un appel de pied à l’intention de Djamel Belmadi.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Luca Zidane (@luca)

Serait-il le bon successeur à M’bolhi ?

Né le 13 mai 1998 à Marseille, Luca Zidane dispose de la double nationalité, française et espagnole. Mais il peut demander la nationalité algérienne par son père, Zinedine, et ses grands parents.

Issu de la fameuse académie Real Madrid Castilla, il n’a pas pu s’imposer à l’équipe pro. Après un passage à Racing Santander et Rayo Vallecano, il a atterri au SD Eibar l’été passé, en appliquant l’adage qui dit ; reculer pour mieux sauter.

Il faut dire que le jeune gardien de but de 24 ans sait très bien qu’il est loin l’Equipe de France ou même celle de l’Espagne, bien qu’il ait représenté les Bleus dans les jeunes catégories. Et comme il est éligible pour l’Algérie, il ne voudrait pas rater cette opportunité pour avoir le statut du joueur international, surtout quand on sait que la sélection nationale fait parti des meilleures du continent africain.

Ayant fait une très bonne formation, jeune, et évoluant dans un championnat d’un bon niveau, on peut dire que Luca Zidane pourrait être le bon successeur à Raïs Wahab M’bolhi. Les supporters algériens sont d’ailleurs très excités à l’idée de voir le fils de Zinedine Zidane porter le maillot des Fennecs. Dans tous les cas de figure, on en saura davantage dans les jours à venir…