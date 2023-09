Plus aucun doute ! Le Starbucks oranais n’est pas le vrai Starbucks, ni un magasin sous licence délivré par la chaîne américaine de cafés.

En effet, après la réponse, sur Twitter, de la marque à la sirène si l’existence d’un magasin Starbucks à Oran, les choses sont désormais claires et la hype tourne aux moqueries.

« Starbucks n’existe pas à cet endroit », répond la marque américaine à la question d’une twitto qui a demandé « si Starbucks a ouvert un magasin dans la ville algérienne d’Oran ». Les longues files d’attente devant le « faux Starbucks d’Oran » ont été sujettes à de nombreuses réactions sur la toile.

Face à cet engouement, différents médias du monde entier se sont intéressés à cette affaire. Ainsi, la chaine arabophone de la BBC a tenu à lever le voile sur cette question et a procédé à son enquête sur le « chimérique Starbucks d’Oran ».

Hi there, thank you for reaching out! Starbucks has not opened at this location. -KT

— Starbucks Coffee (@Starbucks) September 21, 2023