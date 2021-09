Quand le désespoir pousse un champion du monde à songer à « la Harga »

L’incompétence des responsables du secteur des sports en Algérie ne cesse de provoquer des polémiques et les victimes de cette mauvaise gérance ne cesse de se plaindre.

Après l’affaire de la pelouse du Tchaker et l’accueil scandaleux des champions paralympiques, des voix d’athlètes commencent à se lever, appelant à la restructuration des fédérations et des associations sportives.

Parmi ces voies, on retrouve celle du champion du monde du culturisme, Fayçal Mihoubi qui est monté au créneau, ce lundi 6 septembre, pour dénoncer les responsables de la Fédération algérienne de bodybuilding.

« Je pense à l’émigration clandestine (Harga) »

S’exprimant sur la chaîne privé El Hayat TV, Fayçal Mihoubi a révélé avoir pensé à quitter l’Algérie via l’émigration clandestine après avoir été délaissai et ignoré par la Fédération de bodybuilding ainsi que ses responsables.

Le champion du monde a également fait savoir que la même fédération ne lui a toujours pas verser son argent (récompenses) alors qu’il a représenté l’Algérie dans plusieurs compétitions mondiales.

« Après avoir été lésé par le président de la fédération (du bodybuilding) concernant mon argent que leur doit jusqu’à aujourd’hui, j’ai frappé à toutes les portes, mais aucun des 4 derniers ministres (des sports) n’a accordé d’intérêt à mon cas », a dénoncé Fayçal Mihoubi.

« A un moment, j’ai même pensé à la Harga, car c’est tout ce qu’il me reste. Avec mes 17 médailles, 8 en or et 9 en argent, n’importe quel pays m’ouvrira ses portes. En Algérie, ils m’ont délaissé alors j’ai hissé très haut notre drapeau », a-t-il ajouté.