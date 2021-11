Quand Lazare estime que son équipe « a fait trembler l’Algérie »

À la suite de la qualification des Fennecs aux matchs barrages de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, divers médias internationaux et arabes ont particulièrement salué la grande performance de l’équipe nationale lors des éliminatoires.

Ainsi, plusieurs clubs européens, notamment ceux où évoluent les éléments de notre sélection nationale, ont félicité Djamel Belmadi et ses joueurs pour cette qualification.

Toutefois, le côté du Burkina Faso ne semble pas être satisfait, ni au moins accepter leur élimination face aux Fennecs. En effet, le Président de la Fédération burkinabè de football, Lazare Banssé, n’a pas hésité à dire son dernier mot, où il a déclaré à ses joueurs dans les vestiaires de Tchaker : » pour moi, ce match nul est comme une victoire, car vous avez fait trembler l’Algérie « .

Au cours de sa conversation avec les joueurs, Banssé a salué les résultats obtenus lors des six rencontres et a affirmé : » vous avez gagné trois matchs, vous en avez fait trois nuls, vous avez marqué 12 points et vous avez honoré votre pays « .

Par ailleurs, le même responsable a ajouté : » le Ministre des Sports m’a appelé et m’a adressé ses sincères félicitations, pour les efforts fournis tout au long du match, et tout au long du parcours de qualification « .

» Ce n’est pas toujours la meilleure équipe qui gagne » (Kamou Malo)

De son côté, le sélectionneur national burkinabé, Kamou Malo, et après toutes ses critiques d’avant le match d’hier, n’a également pas manqué à dire son dernier mot.

» Je suis très déçu du résultat parce que je sais que toute l’Afrique a été témoin de notre domination, nous avons été volés d’une manière ou d’une autre, mais bon, c’est le football, ce n’est pas toujours la meilleure équipe qui gagne « , a-t-il révélé.