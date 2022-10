Quand l’ambassadeur du Qatar en Algérie évoque l’affaire Belaïli

Youcef Belaïli peut espérer à jouer de nouveau en championnat qatari. L’ambassadeur du Qatar en Algérie affirme que son pays n’a jamais eu de problèmes avec ses employeurs étrangers.

Quelques jours après avoir résilié son contrat avec le Stade Brestois, Youcef Belaïli a été dézingué par les médias qataris. En effet, ces derniers s’en sont pris à l’international algériens. Ils ont évoqué un joueur « indiscipliné » et un « désordonné qui ne sait pas gérer sa carrière.

Le moins que l’on puisse dire, est que cela a ouvert les portes aux spéculations. Nombreux sont ceux qui sont unanimes à dire que l’Oranais est indésirable au Qatar, notamment après avoir quitté le Qatar SC pour des raisons extra-sportives mais aussi sa vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux le mois de juin dernier, en parlant de l’argent des qataris.

Belaïli indésirable au Qatar, l’ambassadeur Abdulaziz Ali Naâma fait taire la rumeur

L’ambassadeur du Qatar en Algérie, Abdulaziz Ali Naâma, fait taire la rumeur. Il affirme que son pays a toujours donné un bon exemple en ce qui concerne le traitement des employés étrangers.

« Tout ce qui s’écrit sur les médias n’est pas officiel. Au Qatar, on respecte les droits de l’homme. Le pays a même changé les lois concernant les employeurs…Je vous invite à visiter le Qatar et voir comment le pays traite ses employeurs étrangers. Et pour preuve, l’organisation des nations unies a encensé le Qatar pour sa grande contribution au respect des droits de l’homme ». Dira-t-il, dans une déclaration accordée aux médias algériens cet après-midi.

Il est utile à rappeler que Belaïli a répondu à ceux qui veulent salir son image au Qatar. « On a de nouveau voulu me discréditer avec mon ancien club au Qatar. En effet, et après avoir déformé, il y a quelques mois, mes paroles pour me discréditer, voilà que certains en profitent encore en m’attribuant d’autres déclarations en réponse, soit disant, à la presse qatarie ». Dira-t-il.