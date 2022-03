Quand l’ambassade d’Ukraine en Algérie lance un appel aux « bénévoles »

Il y a plus d’une semaine la Russie a pris d’assaut l’Ukraine et jusqu’à présent le conflit est encore très présent. Les troupes russes occupent plusieurs morceaux du pays, et 1 038 583 ukrainiens ont fui leur pays, d’après le recensement du Haut-Commissariat aux réfugiés (HCR) de l’Onu ce jeudi.

L’armée ukrainienne a besoin de soutien et n’a pas hésité à solliciter les algériens. En effet, ce jeudi 3 mars l’ambassade d’Ukraine à Alger a publié sur son compte Facebook un appel à rejoindre l’armée ukrainienne.

Elle affirme donc que « Quiconque veut se joindre à la défense de la sécurité en Europe et dans le monde peut venir se tenir aux côtés des Ukrainiens » ce qui laisse les portes ouvertes aux personnes désirant prendre part au combat.

D’après ce qu’affirme le communiqué, les étrangers ont bel et bien le droit de rejoindre volontairement l’armée ukrainienne et un formulaire a été mis à disposition de toute personne voulant participer.

Une unité spéciale et distincte sera mise en place afin d’accueillir toutes les personnes prêtes à se tenir aux côtés des ukrainiens contre l’invasion russe.

Un appel qui ne plaît pas aux autorités algériennes

Le message publié par l’ambassade ukrainienne à Alger n’a pas été accueilli d’un très bon œil. En effet le ministère algérien des affaires étrangère a incité l’ambassade à supprimer celui-ci.

Cet appel est considéré comme révoltant , et viole en effet les dispositions de la convention de vienne sur les relations diplomatiques entre états.

De plus, lorsque L’ONU a tenu une session extraordinaire d’urgence sur l’évolution de la situation en Ukraine, l’Algérie avait bien exprimé son avis sur le sujet. Elle s’était abstenue lors du vote, et a mis le point sur le fait qu’il fallait plutôt préférer un apaisement des tensions.

L’ambassadeur d’Algérie s’était d’ailleurs exprimé sur le sujet, en soulignant un « attachement de l’Algérie aux principes et buts de la Charte des Nations Unies ».