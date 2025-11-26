Quand la livraison des premiers logements AADL 3 ? Le DG de l’Agence répond

Le directeur général de l’Agence nationale d’amélioration et de développement du logement (AADL), Riadh Gamdani, a évoqué la possibilité de procéder à une livraison partielle des logements du programme « AADL 3 » dès l’année prochaine. Mais à condition que l’avancement des travaux se déroule conformément au calendrier initialement établi.

S’exprimant en marge de la pose de la première pierre d’un nouveau programme « AADL 3 » dans la wilaya de Ouargla, Riadh Gamdani a annoncé la mise en place d’une plateforme numérique centrale dédiée au suivi de l’évolution des chantiers. Selon lui, cet outil numérique permettra « de contrôler en temps réel l’état d’avancement des travaux, d’identifier rapidement tout éventuel retard et d’y remédier dans des délais raisonnables ». Il a précisé que cette plateforme « bénéficie d’un suivi particulier du ministre de l’Habitat, Mohamed Tarek Belaribi ».

Le premier responsable de l’AADL a également souligné que ses services appliquent un mode de travail continu « 3×8 » afin de garantir un rythme soutenu et d’assurer une qualité d’exécution conforme aux standards fixés. Concernant les échéances de livraison, il a indiqué que les visites prochaines « seront consacrées à l’évaluation des taux d’avancement », laissant entrevoir une possibilité de « remise partielle des logements au cours de l’année 2025 si les conditions restent favorables ».

Pour rappel, le ministre de l’Habitat, Mohamed Tarek Belaribi, avait annoncé auparavant que le paiement de la première tranche pour les souscripteurs de « AADL 3 » interviendrait avant la fin du mois de décembre.

Focus sur le projet de Ouargla

Mandaté par le ministre de l’Habitat Tarek Belaribi, Riadh Gamdani, accompagné du wali de Ouargla, a procédé mardi à la pose de la première pierre d’un projet de 1 600 logements, inscrits dans la formule location-vente « AADL 3 ». Ce programme sera implanté au cœur du pôle urbain du 27 Février 1962, un site stratégique destiné à accueillir plusieurs infrastructures structurantes dans le cadre du développement de la région.

D’une superficie globale de 65,64 hectares, ce nouveau projet adopte une conception architecturale adaptée aux spécificités des zones sahariennes. Les logements prévus seront de type individuel, conformément au modèle retenu pour les régions du Sud, afin de répondre aux besoins de confort, de chauffage central et de préservation de la vie privée des familles. La durée de réalisation a été fixée à 24 mois, avec l’ambition de livrer des unités modernes répondant aux standards urbanistiques les plus récents.

