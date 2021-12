Quand la France interdit les supporters algériens aux Champs-Élysées

Suite à une décision du préfet de police de Paris, Didier Lallement, les supporters des équipes de la Coupe Arabe à savoir l’Algérie, l’Égypte, le Qatar et la Tunisie n’ont pas pu manifester leur joie et leur soutien sur l’avenue des Champs-Élysées.

C’est une semaine de rendez-vous footballistiques de grande envergure pour les équipes arabes et maghrébines notamment celles de la Tunisie et de l’Algérie, qualifiées pour la finale de la coupe Arabe qui se déroulera au Qatar ce samedi le 18 décembre. Raison pour laquelle les maghrébins, les arabes et les footeux de toutes les nationalités se rendent aux Champs-Élysées pour fêter la victoire de ces équipes et porter haut les couleurs des pays gagnants.

Cette joie a été étouffée hier suite à la décision du préfet de police de Paris, qui a émis un arrêté préfectoral interdisant la présence de supporters des nations présentes en demi-finale de la Coupe Arabe ayant pour but d’éviter les débordements.

La finale verra-telle la même interdiction ?

Alors que les Fennecs affronteront les Aigles de Carthage, ce scénario d’interdiction sera probablement reproduit ce samedi. La célèbre avenue parisienne a été renforcée par une présence policière importante, pour éviter ce que Lallement a qualifié « d’incidents » .

Quant aux supporters algériens sortis samedi dernier pour célébrer la victoire contre le Maroc, le même responsable a déclaré » ils ont envahi les voies de circulation en arborant des drapeaux algériens et qu’ils ont envoyé des projectiles, des fumigènes et des mortiers en direction des forces de l’ordre​ ».

Pour rappel, suite à la rencontre tendue à Doha entre l’Algérie et le Maroc et la belle victoire algérienne, les voitures, les drapeaux, les supporters et les chants ont envahi les Champs-Élysées, créant une vague algérienne que la police est intervenue pour disperser. Un échange de gaz lacrymogène et de projectiles donnant naissance à un climat de tension entre la police et les supporters algériens a eu lieu.