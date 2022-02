Quand la FIFA rend un vibrant hommage à Abdelhamid Zouba

La mort ne cesse de nous priver des êtes les plus chers. Face à cette circonstance douloureuse, seule la reconnaissance et les hommages que l’on fait d’eux nous réconfortent.

La date du 2 février 2022 a été marquée par le décès d’un grand nom dans le monde du ballon rond. Il s’agit bel et bien de l’ancien international algérien, le légendaire footballeur et combattant de la liberté, Abdelhamid Zouba.

Né le 2 avrile 1935 à Saint-Eugène, en Algérie, l’ex-joueur des Fennecs a quitté la vie des suites d’une longue maladie, le 2 février de l’année en cours, à Alger.

Infantino rend hommage à Zouba

Face à cet effet, le président de la Fédération internationale de football (FIFA), Gianni Infantino, n’a pas manqué de rendre un vibrant hommage à l’ancien Fennec.

Dans un commpuniqué rendu public par la Fédération algérienne de football (FAF), la FIFA a écrit : « Personnalité du football algérien, son héritage et ses réalisations, sur et hors du terrain, ne seront pas oubliés et il nous manquera beaucoup.»

« Au nom de la communauté internationale du football, je tiens à exprimer notre plus profonde sympathie à la Fédération Algérienne de Football, ainsi qu’à la famille, aux amis et aux proches de Hamid. Nos pensées sont avec vous tous. Nous espérons que ces souvenirs et nos mots de soutien contribueront à apporter un peu de paix et de réconfort en cette période difficile.» conclut la lettre de Gianni Infantino.

« Je suis profondément touché par le disparition du Cheikh Zouba » (Belmadi)

Dans le même sillage, il est également utile de mentionner que le sélectionneur national Djamel Belmadi, avait, quant à lui, rendu hommage au défunt Abdelhamid Zouba.

«Je suis profondément touché par le disparition du Cheikh Zouba, ancien joueur international de la glorieuse équipe du Front de Libération Nationale (FLN), ancien sélectionneur national, éducateur et technicien émérite. »