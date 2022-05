Quand la BBC dépeint la beauté de la vallée du M’Zab

L’Algérie est bien connue pour ses régions, riche en paysages, en histoire, et dont le patrimoine culturel est reconnu de tous. Le Sahara quant à lui, n’y fait pas exception et les endroits à contempler sont très nombreux.

C’est cette région que la BBC, une chaîne britannique, a décidé de mettre en avant lors d’un reportage publié sur son site internet. En effet, la vallée du M’zab a été présentée au public ainsi que ses paysages, ses particularités, et son mode de vie datant de plus de 1000 ans. Effectivement, on y présente les chaînes de montages mais aussi le désert et les différentes ruines romaines de la région : une diversité à couper le souffle.

Le journaliste Simon Urwin rappelle que la région est localisée dans la « plus grande nation d’Afrique » et le « 10ème plus grand pays du monde ».

Les images partagées de « Ksours » ont été soigneusement sélectionnées et prises en haute résolution, affichant ainsi l’ensemble des particularités et la beauté de cet endroit.

La culture a aussi été évoquée ainsi que le mode de vie local. La solidarité et la tolérance ont été remarquées , des caractéristiques jugées nécessaire afin de perpétuer les traditions comme la conservation des vêtements traditionnels, encore portés par les hommes et les femmes de la région, renforçant cette appartenance mais aussi la capacité qu’ont eu les habitants de cette partie de l’Algérie, à s’adapter aux conditions de vie très délicates comprenant, entre autres le manque d’eau.

Le patrimoine local étant lui aussi très riche, comme les cinq ksours qui ont été évoqués. Un rappel que cette ville a été classée en 1982 au patrimoine mondial de l’Unesco, grâce à sa culture et son architecture.

Le territoire Algérien, mis en avant grâce à ses impressionnantes régions

La région de la vallée du m’zab était bel et bien au centre du reportage, mais cela n’a pas empêché le reporter de mettre en avant l’étendue du territoire algérien et sa diversité

Il a souligné l’impressionnante superficie de l’Algérie qui équivaut à 10 fois celle du Royaume unis, soit 2,4 millions de kilomètres carrés. De plus, la richesse de celui-ci n’est pas négligeable avec le « plus grand désert chaud du monde » et une « nature sauvage surprenante et aride de massifs volcaniques, de plaines de gravier et de grands ergs, ou de mers de sable mouvantes ».