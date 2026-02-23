“Quand j’y repense, je suis dingue” : IShowSpeed se confie sur son voyage en Algérie

En un mois, la star de YouTube IShowSpeed a fait vibrer le continent africain. D’Alger à Nairobi, l’influenceur de 21 ans a attiré des foules immenses dans une vingtaine de pays. Fort de ses 50 millions d’abonnés, il a offert à sa communauté une immersion inédite au cœur d’une Afrique connectée et pleine d’énergie.

À 21 ans, Darren Jason Watkins Jr, mondialement célèbre sous le pseudonyme IShowSpeed, s’impose comme une figure incontournable du Web. Son récent périple l’a mené à travers vingt pays africains, de l’Algérie à la Zambie en passant par la Côte d’Ivoire et le Nigeria. En partageant des dizaines d’heures de direct, la star afro-américaine a privilégié un contact spontané et permanent avec les populations locales.

De retour de son périple, IShowSpeed s’est confié lors d’une interview récente, partageant son ressenti et ses souvenirs marquants de son passage en Algérie.

IShowSpeed se confie sur son voyage en Algérie

Lors de son passage en Algérie, le célèbre streamer a d’abord exploré les paysages grandioses du Sahara à Djanet. Son périple s’est poursuivi à Alger, la capitale, où il a plongé dans la gastronomie locale. Accueilli par le chef Tony Kitous, il a pu savourer un véritable festin de spécialités traditionnelles préparées avec soin pour l’occasion.

Le séjour algérois d’IShowSpeed a été ponctué de moments forts : de la majestueuse Grande Mosquée d’Alger aux démonstrations de Fantasia, en passant par l’ambiance électrique d’un stade de football. Entre deux événements, l’influenceur a pris le temps de s’imprégner de l’âme de la ville en découvrant ses rues.

Lors d’un récent entretien, IShowSpeed est revenu sur son escale algérienne. Le célèbre créateur de contenu a notamment évoqué sa rencontre avec le chef Tony Kitous, soulignant combien ce dernier lui a fait découvrir avec passion la diversité et la richesse de la gastronomie locale.

« Quand j'y repense je suis dingue » IShowSpeed, le créateur de contenu « le plus influent du monde » revient sur son expérience en Algérie.

« Quand j’y repense, je suis dingue »

En se remémorant ce festin, le streamer s’est emballé : « Quand j’y repense, je deviens dingue, car la nourriture était si bonne ! Leur couscous était un A1« . Speed a également insisté sur le Kalb El Louz, une spécialité qu’il a pris un immense plaisir à découvrir pour la première fois à Alger.

Abordant l’incontournable duel culinaire, IShowSpeed n’a pas hésité à comparer les variantes du couscous : « Je dis que le couscous algérien est meilleur que le marocain », a-t-il affirmé sans détour.

« En Algérie tout était incroyable (…) J’ai vu la Grande Mosquée et c’est magnifique, c’était bien là-bas. Les gens sont tellement détendus et tellement cool. Au Sahara, j’ai traîné avec des Touaregs, j’ai assisté à des combats d’épées et j’ai fait une course au chameau et j’ai gagné ».

