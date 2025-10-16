Quand Guendouz recadre un journaliste à cause de Luca Zidane

« N’essayez pas de créer la fitna entre les gardiens de but », c’est la réponse cache d’Alexis Guendouz à un journaliste qui lui a posé une question à propos de la performance de Luca Zidane. Cela reflète la concurrence loyale qui existe entre les portiers de la sélection nationale.

Convoqué pour la première fois en équipe d’Algérie, Luca Zidane a effectué son baptême du feu à l’occasion du match face à l’Ouganda. Malgré un but encaissé, dont il n’assume pas l’entière responsabilité, il n’a pas été trop menacé durant le match et il est donc encore tôt pour le juger.

Lors des festivités de la qualification pour la Coupe du monde-2026, qui se sont déroulées sur la pelouse du stade Hocine Aït-Ahmed, plusieurs joueurs de la sélection ont été sollicités par les médias présents pour des déclarations. Ces derniers ont bien voulu livrer leurs impressions après la qualification pour le Mondial américain.

Performance de Luca Zidane et la réponse cache de Guendouz à un journaliste

Parmi les joueurs qui ont accordé des déclarations aux médias, Alexis Guendouz. D’emblée, il se dit content de l’exploit de l’équipe d’Algérie, qui retrouve la CdM douze ans après.

« C’est toujours un grand plaisir de représenter l’équipe d’Algérie. On est heureux de retrouver la Coupe du monde après plusieurs années d’absences. Désormais, on doit se focaliser sur la Coupe d’Afrique des nations. Inchalah, ce sera une grande saison pour la sélection nationale », dira-t-il.

Mais un autre journaliste a osé l’interroger à propos de la performance de Luca Zidane, désormais son concurrent direct pour une place de titulaire. Mais le gardien de but formé à l’AS Saint-Étienne n’a pas pu retenir ses nerfs et du coup, il a recadré son interlocuteur.

« N’essayez pas de créer la fitna (la zizanie) entre les gardiens de but de la sélection… Ce n’est pas une question qui se pose », a-t-il répondu. Il faut dire que cela reflète la bonne entente qui existe entre Guendouz et Zidane mais aussi la concurrence loyale qui existe entre eux.

Il est utile de rappeler que c’est Alexis Guendouz qui s’est imposé comme le gardien de but numéro 1 de l’équipe d’Algérie depuis la mise à l’écart d’Anthony Mandrea pour des raisons techniques. Le portier du Mouloudia (29 ans) a fait 8 des 18 matchs dirigés par Vladimir Petkovic. Il a même enchaîné trois titularisations de suite sur les quatre dernières sorties. Mais avec la venue de Luca Zidane, on s’attend à une rude concurrence dans les bois, reste à savoir qui d’entre-eux va gagner la confiance du staff technique.