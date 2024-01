En saison d’hiver, lorsque s’installe le froid, l’épidémie de la grippe saisonnière fait sa réapparition et beaucoup de gens souffrent de ses symptômes (fièvre, courbatures, toux…). Or, si cette infection est bénigne, il existe des profils de malades pour qui elle peut s’avérer grave. C’est pourquoi la question de la vaccination se pose : quand faut-il se faire vacciner contre la grippe saisonnière ? Nous allons tenter dans cet article de vous apporter des éléments de réponse.

D’après l’Organisation mondiale de la santé (OMS), la grippe saisonnière est « une infection virale aiguë provoquée par un virus grippal ». Bien qu’elle représente, la plupart du temps, une infection « banale — surtout avec la disponibilité de son vaccin —, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’une épidémie récurrente à ne pas prendre à la légère, surtout pour les personnes âgées et celles qui souffrent de maladies chroniques.

D’autre part, on recense trois types de virus responsables de la grippe : (1) les virus de type A : ce groupe contient deux sous-groupes répandus au sein de la population humaine : le H1N1 (responsable de la pandémie de 2009) et le H3N2 ; (2) les virus de type B : ils se divisent également en deux sous-groupes (b/Yamagata et b/Victoria) ; (3) Les virus de type C : c’est le type le moins persistant et dont la détection est rare.

La grippe saisonnière est une maladie très contagieuse qui se répand rapidement parmi la population. Le pic de contamination s’enregistre entre le mois de novembre et le mois de mars. En outre, les virus grippaux se transmettent de personne à personne par les sécrétions respiratoires à l’occasion d’éternuements ou de toux. Ils peuvent également se transmettre par contact à travers des objets contaminés.

Quels sont les différents types de vaccins antigrippaux et quelle est leur efficacité ?

Compte tenu de la variété des virus provoquant la grippe saisonnière, les chercheurs ont mis au point plusieurs vaccins. Dès lors, l’efficacité du vaccin est maximale lorsque celui-ci correspond au virus qui a causé l’infection. Afin de suivre les mutations constantes du virus grippal, l’OMS a élaboré un système de surveillance mondial qui, grâce à l’actualisation des données, permet d’adapter les vaccins aux nouveaux variants des virus.

Ainsi, il existe quatre principaux vaccins antigrippaux :

Vaccins à dose standard : pour les individus âgés de plus de 6 mois. C’est un vaccin conçu à partir du virus affaibli cultivé dans des œufs.

: pour les individus âgés de plus de 6 mois. C’est un vaccin conçu à partir du virus affaibli cultivé dans des œufs. Vaccins à base de cellules Flucelvax Quadrivalent : contenant un virus cultivé en culture cellulaire, qui est approuvé pour les personnes âgées de 6 mois et plus.

: contenant un virus cultivé en culture cellulaire, qui est approuvé pour les personnes âgées de 6 mois et plus. Vaccins à protéine recombinante : pour les personnes âgées de plus de 18 ans.

pour les personnes âgées de plus de 18 ans. Vaccin à haute dose d’antigènes : pour les personnes âgées de plus de 65 ans. Il présente la plus haute protection contre l’infection.

Qui devrait se faire vacciner contre la grippe et qui ne le devrait pas ?

La grippe saisonnière touche tous les groupes d’âge. La vaccination est donc particulièrement recommandée aux groupes de la population qui présentent une vulnérabilité accrue face à l’infection. Il s’agit des femmes enceintes, des personnes souffrant de maladies chroniques (cardiaques, asthme) et des individus souffrant de maladies auto-immunes. En outre, votre médecin traitant vous prescrira le vaccin le mieux adapté, selon votre âge.

En revanche, les professionnels de santé déconseillent les vaccins antigrippaux pour catégories suivantes : les enfants âgés de moins de 6 mois ; les personnes souffrant d’allergies à l’un des composants du vaccin ; les personnes qui manifestent de fortes réactions à un vaccin antigrippal. Du reste les personnes ayant des maladies du système immunitaire doivent consulter leur médecin traitant, car il est fort probable qu’ils ne pourraient pas recevoir les vaccins actuels.

Pourquoi est-il important de se faire vacciner la grippe ?

Selon les chiffres de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), la grippe saisonnière provoque, chaque année, entre 200 000 et 650 000 mille décès dans le monde. Cependant, la vaccination permet de se protéger soi-même ainsi que de protéger les populations vulnérables qui ne peuvent se faire administrer les vaccins actuellement disponibles.

De plus, la vaccination vous évitera un éventuel séjour à l’hôpital, car, contrairement à l’idée reçue, la grippe saisonnière peut s’avérer suffisamment grave pour nécessiter une hospitalisation. Par exemple, durant la saison 2019-2020, la vaccination a permis à 7,5 millions de personnes d’attraper le virus de la grippe.

Une étude de 2021 du magazine japonais “VACCINE”, a montré que les personnes vaccinées hospitalisées pour des cas de grippe saisonnière avaient 30 % de chances de survie en plus que les personnes non-vaccinées. Du reste, la vaccination protège les personnes atteintes de maladies pulmonaires chroniques.

Pour finir, au vu des idées reçues qui circulent sur les effets secondaires des vaccins, il est important de suivre les données factuelles scientifiques qui prouvent l’efficacité du vaccin antigrippal. Car la grippe saisonnière reste une épidémie qui provoque des décès dont il faut s’en protéger et protéger autrui.