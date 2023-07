Quand Dj Snake transforme McDonald’s des Champs Elysées en discothèque (Vidéo)

DJ Snake fait sensation avec un mix surprise au McDonald’s des Champs-Élysées. En effet, le mardi 27 juin 2023, DJ Snake a offert une performance inattendue au McDonald’s des Champs-Élysées, à l’occasion du lancement du menu à son effigie. Cet événement unique s’est déroulé sur la plus belle avenue du monde, offrant un spectacle mémorable à 600 invités privilégiés.

DJ Snake, originaire d’Ermont et du Plessis-Bouchard dans le Val d’Oise, est aujourd’hui le DJ le plus écouté au monde. Sa renommée n’est plus à prouver, ayant déjà mixé aux endroits les plus prestigieux de Paris, tels que le sommet de l’Arc de Triomphe et le Parc des Princes. Cette fois-ci, c’est au McDo des Champs-Élysées qu’il a choisi de surprendre son public.

Et pour rendre ce concert surprise encore plus spécial, les caisses du restaurant ont été remplacées par deux platines de DJ, positionnées face aux cuisines où les employés préparent habituellement les classiques du menu. Cette configuration unique a permis à DJ Snake de partager son talent avec son public dans une ambiance authentique et conviviale.

De plus, pour s’assurer le bon déroulement de ce concert surprise, les autorités ont pris des mesures de sécurité exceptionnelles. La partie paire de l’avenue des Champs-Élysées a été fermée à la circulation et plus de 200 CRS ainsi que des agents de sécurité d’une société privée ont été mobilisés pour surveiller le périmètre. Cela a permis aux invités de profiter du spectacle en toute sérénité.

Le menu DJ Snake, une expérience à ne pas manquer

Disponible dans tous les restaurants McDonald’s du pays pendant encore quelques jours, le menu DJ Snake propose deux options : le Best Of et le Maxi Best Of. Ce menu exclusif comprend un délicieux double cheeseburger, des frites croustillantes, un Coca-Cola sans sucre rafraîchissant et un sundae au caramel savoureux. DJ Snake devient ainsi le premier Français à avoir son propre menu chez McDonald’s, une reconnaissance exceptionnelle pour son succès mondial.

Pour conclure, dans un récent communiqué, DJ Snake a exprimé son attachement à la célèbre chaîne de fast-food. Il raconte : « J’ai passé mes anniversaires d’enfance chez McDo, ce sont des souvenirs formidables pour moi, en compagnie de ma famille et de mes amis. Et maintenant, c’est un repère pour moi lorsque je suis en tournée à travers le monde. Nous terminons souvent nos spectacles en dégustant un menu McDo. » Cette collaboration avec McDonald’s est donc empreinte de nostalgie et de gratitude pour le DJ français.