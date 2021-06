Quand des supporters Algériens se mêlent de la vie privée de Mahrez

Une vidéo adressée au joueur de l’équipe nationale Riyad Mahrez a été largement partagée sur les réseaux sociaux. La star du championnat anglais a été la cible d’un supporter Algérien qui dit être « jaloux » de l’image de son pays, et « soucieux » du respect des préceptes de l’islam par les représentants de l’Algérie. Des propos qui auraient, et sans plus, fait rire n’importe qui, s’ils étaient proférés dans une cafeteria d’un quartier populaire, ont pu cependant faire le buzz sur les réseaux sociaux Algériens.

« Ceci est un message destiné à Riyad Mahrez et à au sélectionneur de l’équipe nationale Djamel Belmadi », a déclaré un Algérien apparemment supporter trop zélé des verts. Avec son ton lourd et sérieux, qui ne s’accorde nullement avec ses propos légers et farfelus, le jeune homme vêtu du maillot de l’équipe nationale vient fouiller dans la vie privée de Riyad Mahrez, et ose même le « rappeler à l’ordre ».

« Ce que tu fais avec ta copine ne nous honore pas »

Il s’agit bien entendu d’une personnalité publique, ce qui l’expose à des critiques diverses. Mais ces attaques perpétrées contre Mahrez trahissent une frustration désolante chez certains jeunes Algériens, car outre ce supporter qui mêle l’islam et la Palestine dans le football et la vie privée d’un joueur, plusieurs autres pages Facebook, blogueurs et internautes ont osé lancer des appels à la famille de Riyad Mahrez, critiquant ces mœurs jugées légères et contraires à l’Islam. Cette affaire devient donc source de dérangement pour certains.

Dans la vidéo qui a été largement partagée, le jeune homme pris d’un excès de zèle juge utile de rappeler que nous sommes des musulmans, et que la Palestine est une terre sacrée. Suite à ces rappels, l’intervenant prend un virage à 180° afin de faire parvenir à Mahrez que « ce qu’il fait avec sa copine ne nous honore pas », déclare mot pour mot ce jeune homme qui ose parler au nom tout le peuple Algérien.

Le supporter ne s’arrête pas là, mais ose également demander à Djamel Belmadi de mettre un terme aux agissements de son joueur, jugeant que le sélectionneur national est un « homme pieux, fils de bonne famille, un habitué des mosquées et de la prière, et qui aime le pays ». Il est à noter que Riyad Mahrez, la star de l’équipe nationale Algérienne de Football et joueur du prestigieux club anglais Manchester City, est actuellement en vacances à Myconos, la plus festive des iles grecques.