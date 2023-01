Quand des médecins algériens volent au secours des hôpitaux en France

Le secteur de la Santé en France inquiète les spécialistes. En effet, depuis la dernière saison estivale, les hôpitaux de ce pays ne cessent d’exprimer un manque de personnel médical, en particulier une pénurie de médecins sur le territoire français.

Cette situation inquiète les autorités françaises qui n’ont pas hésité à penser à créer une nouvelle carte de séjour pour embaucher des médecins étrangers au sein des structures du pays. Une nouvelle mesure qui a été évoqué dans le texte de la nouvelle loi de l’immigration.

Le secteur de la Santé en France enregistre un besoin accru en ce qui concerne les médecins spécialistes. Ainsi, les hôpitaux en France enregistrent un manque de Dermatologue, gynécologue, psychiatre. Mais aussi, le manque des pédiatres et des médecins de travail.

Pénurie de main d’œuvre : Des médecins algériens volent au secours des hôpitaux en France

C’est le cas du centre hospitalier du Haut-Anjou à Château-Gontier-sur-Mayenne. En effet, pour soigner au mieux les habitants de la région et palier son besoin de personnel médical. Cet établissement a songé à faire venir des médecins étrangers. En seulement un an, ce centre hospitalier a fait appel à une quinzaine de médecins spécialiste. Notamment des dentistes, des chirurgiens proctologue, des psychologues venus du Brésil, de la Tunisie, mais aussi de l’Algérie, indique France Bleu. Par ailleurs, pour inciter ces médecins à rester en France, l’établissement hospitalier prend en charge le logement de ces professionnels de la santé. Et les accompagne durant toute la partie administrative liée à leur installation dans le pays.

Pour rappel, le mois d’août dernier, l’hôpital de la Timone à Marseille, a reçu un renfort non négligeable de la part de quatre médecins algériens et tunisiens. Qui sont venus pour prêter main forte à cet établissement hospitalier en crise.

Les hôpitaux ne sont pas les seuls à encaisser cette pénurie. Le secteur de la santé de travail en souffre également. En effet, dans les Bouches-du-Rhône, la pénurie des médecins de Travail préoccupe les entreprises. En 2022, ces spécialistes étaient au nombre de 3 500 en France, contre 6 000 récences il y a dix ans.

Pour Isabelle Hochart, qui est à la tête de 23 centre de prévention dans les Bouches-du-Rhône, la solution est de faire appel à des médecins étrangers, rapporte FranceInfo. En effet, cette dernière a fait savoir qu’elle avait récemment reçu un médecin de travail algérien qui souhaite travailler en France. Et depuis 2012, 40 infirmiers étrangers, dont des Algériens, ont été recrutés.

Départ des médecins algériens à l’étranger, une véritable hémorragie

Dans une précédente déclaration aux ondes de la radio chaine 3, le président de l’Ordre national des médecins. En l’occurrence le Dr Berkani, a fait part d’un départ massif des médecins algériens vers l’étranger. En effet, selon ce dernier, l’Ordre national des médecins est très sollicité pour des documents exigés à des médecins algériens de la part des institutions étrangères.

Dans ce sillage, le président de l’Ordre national des médecins évoque une véritable hémorragie des médecins. Et incite à offrir à ces médecins algériens, des solutions socioprofessionnels pour les garder en Algérie. Pour rappel, le mois de février 2022, les autorités françaises ont fait part de 1200 médecins algériens autorisés à exercer sur son territoire.

