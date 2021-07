Quand Cheba Zahouania suscite la colère des voyageurs Algériens à Orly

L’Algérie a officiellement ouvert ses frontières avec la France depuis le premier juin dernier. Cependant, et malgré un certain soulagement au sein de la Diaspora, les tensions commencent à monter. Les ressortissants Algériens se sont vite heurtés à des billets d’avion chers et en nombre limité ainsi qu’à une gestion de l’afflux qualifiée de désastreuse.

Ce contexte s’observe de plus en plus chez les voyageurs Algériens dans les aéroports Français, et ce fut le cas notamment à l’aéroport d’Orly, à paris, ou le Passage de Cheba Zahouania n’a pas du tout arrangé les choses.

Une autre privilégiée ?

Alors que des voyageurs Algériens voulant seulement rentrer dans leur pays se trouvaient en plein protestations devant les guichets d’Air Algérie, la célèbre chanteuse Rai, Cheba Zahouania, est allée rejoindre quant à elle la zone d’embarquement. On sait bien sur pas comment Cheba Zahouania a décroché son précieux billet, mais la colère que son embarquement a suscité démontre le degré de frustration que vivent les ressortissants Algériens en France.

« Regardez comment ils lui ont donné un billet ! C’est parce que c’est une chanteuse », criait un des Algériens qui se trouvaient à l’aéroport. « Elle est chanteuse ! C’est pour ça qu’elle est partie ? C’est ça », s’interroge-t-il encore. Cette fureur qui n’est peut-être pas justifiée, indique toutefois que les ressortissants Algériens vivent très mal la privation dont ils souffrent depuis le début de la crise sanitaire.

Le passage d’un personnage célèbre, alors que le commun des mortels est bloqué, ne peut que susciter colère et indignation. Bien que la célèbre chanteuse n’ait pas commenté l’incident, il se peut qu’elle soit, elle aussi, profondément heurtée par le comportement de ses compatriotes.