Quand Benlmari critique le Maroc après son transfert avorté au WAC

Djamel Benlamri avait failli signer au Wydad Casablanca en janvier 2023. Mais sa venue était tombée à l’eau. Le défenseur international révèle pour la première fois son transfert avorté au club marocain.

Il y a un an et demi, Djamel Benlamri était sur le point de s’engager avec le Wydad Casablanca après avoir quitté le club saoudien Al-Khaleej. Il avait tout conclu avec les responsables du club marocain et s’était même rendu à Casa pour conclure les derniers détails et officialiser ainsi sa venue. Mais le transfert était tombé à l’eau à la toute dernière minute et le joueur a fini par quitter le Maroc.

Une affaire qui avait fait couler beaucoup d’encre. Les médias marocains avaient accusé le défenseur international de faire machine arrière pour des raisons politiques. Ce dernier, revient sur ce transfert avorté.

« J’ai été maltraité »

En effet, Benlamri révèle pour la première fois pour quelle raison il a fait machine-arrière avant de signer au club de Casablanca. Il dénonce avoir été maltraité par l’ex-président du club marocain, Said Naciri.

« À mon arrivée à Casablanca, j’ai attendu le président du club (Naciri) pendant trois jours, mais il n’a donné aucun signe. Je ne veux pas parler de quelqu’un qui est absent (Actuellement incarcéré dans la prison, en étant incriminé dans une affaire de trafic de drogue, ndlr), mais je me sentais maltraité. Je ne pouvais pas accepter un tel traitement, car je suis un joueur international. En plus, je ne me sentais pas à l’aise. J’ai pris mes valises et quitté les lieux », a-t-il confié lors de son passage sur une émission sportive de télévision privée.

Rappelons que Djamel Benlamri était allé rebondir en championnat émirati, en optant pour Al-Wasl. Il évolue au Mouloudia d’Alger depuis l’été passé, club avec lequel il a remporté le titre de championnat.