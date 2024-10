Le geste de grande classe de Mahrez envers Mendy

Benjamin Mendy est reconnaissant envers Riyad Mahrez. L’international français révèle que le capitaine des Verts fait partie des rares de ses coéquipiers qui l’avaient aidé lorsqu’il avait été poursuivi par la justice.

Benjamin Mendy a été jugé non coupable des accusations de viols et agressions sexuelles contre lui. Mais il n’a pas oublié ceux qui l’avaient soutenu lorsqu’il avait été poursuivi par la justice et surtout après que son club, Manchester City, ait cessé de lui verser ses salaires.

En effet, l’arrière latéral français a révélé que quelques de ses ex-coéquipiers à Man City étaient venus en aide pour subvenir aux besoins de sa famille, dont Riyad Mahrez. Aujourd’hui, le joueur n’est pas ingrat car il a exprimé sa reconnaissance envers ses ex-partenaires.

« J’ai eu du mal à payer la pension alimentaire de mes enfants et à couvrir mes frais judiciaires. Riyad Mahrez, Raheem Sterling et Bernardo Silva m’ont prêté de l’argent pour m’aider à surmonter cette épreuve », a-t-il révélé.

🚨🚨🎙️| Benjamin Mendy: « I struggled to pay my child support (when Manchester City stopped paying him after being charged in 2021), I felt awful… »

« Raheem Sterling, Bernardo Silva and Riyad Mahrez all lent money to help me try and pay my legal fees and support my family. » pic.twitter.com/b2aWgqPwal

— CentreGoals. (@centregoals) October 14, 2024