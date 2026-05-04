Quand aura lieu l’Aïd el-Adha 2026 ? Le CTMF dévoile la date en France

Aïd el-adha, Aïd el-Kbir ou encore la fête du sacrifice, est l’une des célébrations religieuses musulmanes qui se tient au cours du grand pèlerinage à la Mecque. A quelle date sera-t-elle célébrée cette année en France ? Le conseil théologique musulman répond.

L’Aïd al-Adha est célébré au dixième jour de Dhul-Hijjah, le mois du pèlerinage qui est aussi le dernier du calendrier hégirien. Sa date est fixée au lendemain du rassemblement des pèlerins sur le mont Arafat, lors du hadj, le cinquième pilier de l’Islam.

En cette occasion, le Conseil théologique musulman français a publié un communiqué pour annoncer la date de l’Aïd al-Adha en France pour l’année 2026, et ce, selon les calculs astronomiques.

Le CTMF annonce la date de l’Aïd al-Adha en France

Le CTMF s’appuie sur le calcul astronomique pour déterminer les dates du calendrier lunaire musulman. D’ailleurs, l’organisme indique que la conjonction lunaire qui correspond à la nouvelle lune, se produira en date du samedi 16 mai 2026 à 20h01 GMT (22h01 heure de Paris).

Par ailleurs, les conditions requises pour l’observation du croissant lunaire devraient être réunies le dimanche 17 mai à partir de 6h32 GMT. Ces données permettent au Conseil théologique musulman de France d’établir un calendrier prévisionnel.

D’après les calculs du CTMF, le premier jour du mois de Dhou el-Hidjah 1447 correspondra au lundi 18 mai 2026. Le jour de Arafah, qui précède l’Aïd, tombera le mardi 26 mai 2026. L’Aïd el-Adha sera célébré le mercredi 27 mai 2026.

Une convergence vers le 27 mai 2026

D’un point de vue scientifique et astronomique, un consensus international se dégage pour fixer la date de l’Aïd al-Adha au mercredi 27 mai 2026. Cette quasi-unanimité repose sur des calculs précis de la conjonction lunaire et des conditions de visibilité du croissant, jugées favorables dès le 17 mai dans de nombreuses régions du monde.

Les méthodes d’officialisation varient selon les zones géographiques. Si la Turquie et certaines instances en Europe ou en Amérique du Nord adoptent directement le calcul astronomique pour leurs calendriers, d’autres pays comme la Tunisie ou le Maroc s’appuient sur des analyses d’astronomes nationaux qui confirment cette même probabilité pour la fin du mois de mai.

Malgré ces projections techniques, la prudence reste de mise dans la majorité du monde arabe, notamment en Arabie saoudite, en Algérie et en Égypte. Dans ces pays, les données astronomiques ne sont qu’indicatives ; la décision finale dépendra de l’observation visuelle officielle du croissant de lune prévue autour du 16 mai, ce qui laisse subsister l’éventualité d’un décalage d’un jour selon les nations.

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