Quand Attaf menace l’Argentine… pour rire : « 90 minutes de rupture diplomatique »

Le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a créé un moment de légèreté et de bonne humeur lors d’une rencontre officielle avec le directeur général argentin de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), Rafael Mariano Grossi.

Au cours d’un échange amical, le chef de la diplomatie algérienne a lancé une plaisanterie qui a rapidement attiré l’attention : il a déclaré qu’il « suspendrait les relations diplomatiques avec l’Argentine pendant 90 minutes », le temps d’un match de la Coupe du monde 2026. Une manière humoristique de souligner l’enjeu sportif qui opposera les deux pays lors du prochain Mondial.

Mondial 2026 : la plaisanterie d’Ahmed Attaf qui fait sourire Rafael Grossi

Cette déclaration, faite sur un ton décontracté, illustre le climat cordial qui a marqué la rencontre entre les deux responsables. Loin d’être une remarque sérieuse, cette boutade fait référence à l’éventualité d’une confrontation entre l’équipe d’Algérie et celle d’Argentine durant la compétition mondiale de football. Un événement qui, si cela se produit, provoquerait sans aucun doute un engouement populaire exceptionnel dans les deux pays. Le football, sport universel, devient ainsi un terrain d’entente où la diplomatie se mêle souvent à l’humour pour renforcer les liens entre nations.

Ahmed Attaf, connu pour son sens de la répartie, a utilisé cette plaisanterie pour détendre l’atmosphère tout en rappelant la passion des Algériens pour le football. De son côté, Rafael Mariano Grossi a accueilli cette remarque avec un sourire, appréciant le ton convivial de l’échange. Cette complicité démontre que, malgré la rigueur des discussions liées à l’énergie nucléaire et aux dossiers internationaux, des moments plus humains trouvent toujours leur place dans la diplomatie.

Un match, 90 minutes… et une blague

Au-delà de l’humour, cette rencontre a permis d’aborder plusieurs questions de coopération entre l’Algérie et l’AIEA. Le pays cherche notamment à renforcer ses capacités techniques dans le domaine nucléaire civil, que ce soit pour la recherche, la médecine, l’agriculture ou l’industrie. L’Algérie collabore depuis plusieurs années avec l’agence internationale afin de moderniser ses infrastructures et de consolider ses compétences scientifiques. Les discussions entre Ahmed Attaf et Rafael Grossi s’inscrivent donc dans une dynamique durable d’échanges et de partenariat.

La plaisanterie du ministre algérien aura toutefois contribué à humaniser cette visite, en montrant que la diplomatie peut aussi être faite de spontanéité et d’humour. À quelques mois du début de la Coupe du monde 2026, ce clin d’œil sportif rappelle que le football reste un langage universel capable de rapprocher les peuples, même dans les cercles les plus formels de la politique internationale.

Si un match Algérie–Argentine devait avoir lieu au Mondial, nul doute que les émotions seraient fortes. Mais, comme l’a suggéré Ahmed Attaf avec humour, la rivalité ne durerait que 90 minutes — avant que les relations amicales ne reprennent leur cours naturel.