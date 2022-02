Quand Antar Yahia s’exprime sur le transfert de Belaili

Après presque deux mois sans club, le talentueux milieu de terrain algérien Youcef Belaili a enfin signé dans un club de Ligue 1. Il s’agit bel et bien du club français le Stade Brestois.

En effet, le natif d’Oran a résilié son contrat avec son ancien club qatari, le Qatar SC, et ce, au mois de décembre, à quelques jours seulement de la finale de la Coupe arabe 2021 au Qatar, soldée par le couronnement des Fennecs.

La soirée de ce lundi 31 janvier, la nouvelle tant attendue fut enfin annoncée ; Youcef Belaili s’engage en faveur du Stade Brestois et fait désormais partie de l’équipe.

Sur ce, plusieurs grands noms dans le monde du ballon rond se sont exprimés à cet effet. Parmi ces derniers, figure l’ancien capitaine des Verts, Antar Yahia.

Antar Yahia fait l’éloge de Belaili

Dans une interview accordée au média Le Télégramme, l’ex-international algérien a évoqué le cas Belaili, où il s’est montré particulièrement rassurant : « Youcef avait des opportunités dans le Golfe. Il aurait pu avoir des offres plus intéressantes sur le plan financier, mais je pense qu’il a choisi Brest pour être plus compétitif avec l’équipe nationale. Ça peut être gagnant-gagnant : lui se relance bien et Brest obtient un joueur avec des qualités intéressantes ».

Poursuivant son discours, Antar Yahia a estimé que l’Oranais pourrait être un grand plus pour le Stade Brestois, où il a affirmé : « Il a un parcours atypique, mais il a des qualités pour être performant en Ligue 1. C’est un championnat physique et athlétique. Il dispose de ces qualités-là : il est puissant, rapide et explosif. Avec son côté créatif en plus, il peut aider Brest et se révéler au grand public français et européen ».

« C’est un garçon qui a le contact facile avec les autres » (Yahia)

« Il a l’opportunité de montrer que son passage à Angers n’était qu’une erreur de parcours. J’espère qu’il donnera une bonne image du joueur algérien. C’est ce que je lui souhaite, » a-t-il ajouté.

En outre, l’ex-joueur algérien n’a pas manqué de rassurer le club brestois quant à son choix de la nouvelle recrue : « Brest récupère un joueur qui a fait des super choses sportivement, qui est joyeux, agréable dans un groupe, c’est ça l’important. Ça ne sert à rien de ressasser ce genre de choses. C’est un garçon qui a le contact facile avec les autres. Il est facile à vivre. Un peu chambreur, aussi… »