Quand Algérie poste accompagne les nouveaux bacheliers

Les résultats du Baccalauréat (BAC 2021) ont été dévoilés la semaine dernière par le ministère de l’Éducation. Quelques jours plus tard, les préinscriptions universitaires ont débuté, et aujourd’hui Algérie Poste accompagne les nouveaux bacheliers.

En effet, l’entreprise nationale Algérie poste va accompagner les lauréats du BAC 2021 en leur facilitant les procédures d’ouverture de nouveaux comptes courants postaux (CCP), indispensable pour leur cursus en enseignement supérieur.

L’annonce a été faite ce dimanche 1er aout par Algérie Poste. Les nouveaux bacheliers peuvent désormais ouvrir un compte CCP à travers la plate-forme numérique CCP-NAT.

Les étapes à suivre

Pour ouvrir un compte CCP, les nouveaux bacheliers doivent enregistrer leur demande en ligne via la plate-forme CCP-NAT qui devrait être disponible dans quelques jours.

Les bacheliers devront ensuite payer les frais d’inscription en ligne sans passer par méthode traditionnelle (les guichets). Après le paiement des frais, ils activeront le processus d’ouverture du compte CCP et quelques jours plus tard, ils recevront les moyens de paiement (chéquier et carte Dahabia).

Il convient de rappeler que les préinscriptions universitaires se feront, cette année, exclusivement en ligne via la plate-forme https://orientation-esi.dz/ ouverte entre mardi et jeudi. Cette décision a été prise en raison de la crise de coronavirus.