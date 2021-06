Quand Air Algérie répond à l’appel d’une cancéreuse bloquée en France

L’Algérie a vu ses frontières s’ouvrir le 1er juin dernier. Cependant, cette ouverture n’est que partielle, et outre le fait qu’elle ne concerne que six pays seulement à travers le monde, les vols déployés sont également limités, ce qui créé un véritable rush et une grande frustration au sein de la diaspora Algérienne qui souhaite rentrer au pays durant cette saison estivale.

Entre cette forte demande et le manque de communication de la compagnie nationale aérienne Air Algérie, les ressortissants Algériens se retrouvent souvent incapables de décrocher le précieux billet qui va leur permettre de rentrer au pays. C’est le cas de cette ressortissante Algérienne atteinte d’un cancer, qui se trouve en France depuis deux ans, ou elle est partie se soigner.

Elle veut revoir ses enfants une dernière fois

Malheureusement pour cette ressortissante Algérienne, et pour sa famille, les soins qu’elle avait reçus en France se sont avérés vains. Les médecins Français lui ont fait savoir qu’ils ne pouvaient plus rien faire pour elle. « Mon cas empire de jour en jour », a-t-elle écrit dans une lettre publiée par le sénateur Abdelouahab Benzaïm sur sa page Facebook.

Dans la même lettre, la ressortissante malade affirme que son message est adressé au président. Elle précise aussi quelle est « maman », et que tout ce qu’elle souhaite après avoir perdu espoir de guérir, « c’est revenir dans mon pays pour voir mes enfants, les embrasser et leur dire Adieu ».

Cet appel émouvant a été entendu par la compagnie aérienne Air Algérie. C’est en tout cas ce qu’a affirmé le même sénateur, toujours sur sa page Facebook, ou il a assuré qu’il avait pris contact avec le DG par intérim d’Air Algérie, et que ce dernier s’est montré réceptif à la requête de la ressortissante Algérienne.

« Dieu merci, Suite à notre appel, le premier responsable d’Air Algérie a été contacté, il s’est montré compréhensif quant à la situation de cette maman malade qui veut revoir ses enfants. Des instructions ont été données pour qu’elle soit rapatriée. Mille mercis à M. le directeur général… », peut-on lire sur la page du sénateur.