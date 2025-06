Qualité, vitesse, fiabilité : Ooredoo couronné meilleur réseau mobile d’Algérie (Ookla)

L’opérateur Ooredoo Algérie s’est hissé au sommet des performances des réseaux mobiles en Algérie, selon le dernier rapport publié par la plateforme Speedtest Intelligence, affiliée à la société américaine Ookla. Ce rapport, qui couvre la période de juillet à décembre 2024, analyse les performances des réseaux de télécommunications à travers le monde, sur la base de millions de tests réalisés par les utilisateurs.

Les résultats des tests menés en Algérie sont sans équivoque : Ooredoo arrive en tête de tous les indicateurs techniques liés à la vitesse d’internet et à la qualité de l’expérience numérique. L’opérateur est ainsi couronné fournisseur le plus rapide d’internet mobile dans le pays, toutes technologies confondues.

Ooredoo, réseau mobile le plus rapide en Algérie selon Ookla

Concrètement, Ooredoo enregistre une vitesse moyenne de téléchargement de 31,22 mégabits par seconde, une vitesse d’envoi de 12,37 mégabits par seconde et un temps de réponse (latence) inférieur à 46 millisecondes. Des performances qui témoignent de la solidité, de la fiabilité et de la stabilité de son réseau mobile, des critères de plus en plus recherchés par les usagers.

Mais l’excellence de Ooredoo ne se limite pas à la vitesse pure. L’opérateur domine également les classements en matière d’expérience utilisateur. Il décroche la première place en qualité de l’expérience vidéo, avec un score de 68,53 points, et en expérience de jeu sur mobile, avec un score de 77,12 points.

Ooredoo premier sur la vitesse et l’expérience utilisateur

Ces évaluations ne sont pas le fruit d’études théoriques, mais reposent sur des millions de tests de vitesse et de qualité réalisés chaque jour par les utilisateurs eux-mêmes via l’application Speedtest. Le rapport s’appuie également sur les indicateurs de qualité de l’expérience (QoE), qui mesurent le niveau global de satisfaction des usagers pour la navigation internet, le streaming vidéo et les jeux en ligne.

Ces résultats renforcent la position de Ooredoo comme un acteur majeur du marché algérien des télécommunications. L’entreprise démontre ainsi sa capacité à offrir une connectivité mobile performante et adaptée aux besoins numériques croissants des consommateurs.

Ooredoo Algérie se positionne pour le déploiement de la 5G

L’arrivée de la 5G en Algérie se précise. Ce lundi, l’entreprise Ooredoo Algérie a franchi une étape importante en annonçant avoir officiellement déposé une demande de licence pour le lancement et l’exploitation de la téléphonie mobile de cinquième génération.

Dans un communiqué rendu public, l’opérateur a fait savoir qu’il souhaite participer activement à l’essor technologique du pays en se positionnant parmi les premiers acteurs prêts à offrir des services 5G. « Ooredoo Algérie a déposé une demande formelle pour obtenir la licence nécessaire au déploiement de la 5G sur le territoire national », précise le texte.

Le processus d’attribution des licences a d’ailleurs été confirmé par les autorités. Le ministre de la Poste et des Télécommunications, Sid Ali Zerrouki, a récemment déclaré que le compte à rebours pour la délivrance des autorisations d’exploitation est désormais lancé. Une annonce qui laisse entrevoir un calendrier plus concret pour l’introduction de cette technologie tant attendue.

Pour rappel, la 5G promet de transformer l’expérience des utilisateurs grâce à des débits internet ultra-rapides, une latence réduite et une connectivité accrue. Elle ouvre aussi de nouvelles perspectives pour les secteurs industriels, la santé, l’éducation et les transports intelligents. En facilitant l’Internet des objets (IoT) et les applications basées sur l’intelligence artificielle, la 5G pourrait accélérer la modernisation de l’économie nationale.