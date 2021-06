Qualité de vie : l’Algérie classée première en Afrique selon Ceoworld

L’Algérie est-elle le pays africain ou il fait le plus bon vivre ? Selon un classement mondial concernant la qualité de vie de 165 pays à travers le monde, publié il y a quelques jours par le magazine Américain Ceoworld, l’Algérie a pu créer la surprise, en se hissant à la première place Africaine.

Cependant, sur les 165 pays recensés par l’étude menée par le magazine Ceoworld, l’Algérie ne figure qu’à la 48ᵉ place, ce qui ne l’empêche pas d’être le meilleur pays africain en ce qui concerne la qualité de vie, selon ce même classement.

« Plus de 258 000 personnes dans le monde ont été invitées à évaluer les pays recensés sur la base de 10 indicateurs allant de la stabilité à la transparence en passant par l’égalité », indique le magazine qui précise aussi que la sécurité et la stabilité politique, ainsi que l’efficacité du système sanitaire, sont des indicateurs essentiels d’une bonne qualité de vie dans un pays donné.

165 pays ont été étudiés et comparés, et ce, dans 10 catégories clés. Il s’agit de la stabilité économique, de l’égalité des revenus, de la neutralité et de la stabilité politiques, de la sécurité, mais aussi de l’influence culturelle, et de l’efficacité des systèmes éducatif et sanitaire publiques. Le marché du travail est également pris en considération par ce classement.

Un classement mondial

L’Algérie, mondialement classée 48ᵉ, est donc considérée pays ou il fait le plus bon vivre en Afrique. Elle est suivie par le Maroc, à la 53ᵉ place mondiale, puis par la Tunisie, qui occupe la 54ᵉ place de ce classement. L’Afrique du Sud quant à elle n’est classée qu’à la 64e place mondiale.

En ce qui concerne les pays arabes, ce sont les Émirats arabes unis, qui sont classées à la 30ᵉ place mondiale, qui ouvrent le bal, suivies par le Qatar, 42e dans le classement du Ceoworld. L’Égypte n’arrive que loin derrière, à la 69e place mondiale.

Le podium mondial quant à lui est occupé par les pays scandinaves. À la première place on retrouve la Finlande, elle est suivie par le Danemark puis par la Norvège. La France figure selon ce classement à la 8ᵉ place, suivie par l’Allemagne et le japon. Les USA sont classés 14ᵉ, derrière le Royaume uni (11ᵉ) et le Canada (12ᵉ).