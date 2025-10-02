Qualité de vie : devançant le Maroc et la Tunisie, voici le classement de l’Algérie (PNUD 2025)

Dans son dernier Rapport sur le développement humain 2025, le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) a révélé un classement actualisé des pays en matière de qualité de vie, se basant notamment sur l’Indice de développement humain (IDH).

Ce classement mondial offre un éclairage précieux sur la position des pays africains et met en évidence une performance notable de l’Algérie, qui devance plusieurs de ses voisins maghrébins.

Rapport PNUD : L’Algérie dans le Top 3 africain

Selon les données les plus récentes du PNUD, l’Algérie se hisse à la 3e place du classement africain, avec un rang mondial de 96. Ce positionnement confirme les avancées réalisées par le pays en matière de santé, d’éducation et de niveau de vie – les trois piliers fondamentaux de l’IDH.

L’Algérie figure ainsi parmi les rares pays africains classés dans la catégorie de « développement humain élevé », un statut qu’elle partage avec des nations comme l’Égypte (rang mondial : 100), le Gabon (108) ou encore la Libye (115).

Seychelles et Maurice en tête

En tête du continent, les Seychelles occupent une position de choix avec un rang mondial de 54, suivies de Maurice (73). Ces deux pays insulaires, réputés pour leur stabilité économique et leurs investissements soutenus dans les secteurs sociaux, dominent depuis plusieurs années les classements de développement en Afrique.

🟢 À LIRE AUSSI : YouTube réactive la chaîne de l’Algérie à l’ONU après une suppression « par erreur »

Toutefois, la progression de l’Algérie dans ce classement témoigne d’un dynamisme certain, notamment dans les domaines de la santé publique et de l’éducation, malgré les défis persistants sur le plan de l’emploi, des inégalités régionales et de la diversification économique.

Un Maghreb contrasté : l’Algérie devant la Tunisie et le Maroc

Ce classement met également en lumière les écarts au sein de la région maghrébine. Alors que l’Algérie se place en 3e position africaine, la Tunisie et le Maroc arrivent plus loin, avec des rangs mondiaux estimés à 110 et 120 respectivement. Il convient néanmoins de rappeler que les trois pays maghrébins restent parmi les mieux classés du continent, loin devant la majorité des pays d’Afrique subsaharienne.

Le rapport du PNUD, un outil stratégique pour l’avenir

Le rapport du PNUD, qui sert de référence pour de nombreux gouvernements et institutions internationales, souligne que ces classements doivent être lus comme des indicateurs de progrès mais aussi comme des outils de planification stratégique.

Ils permettent d’identifier les secteurs nécessitant davantage d’investissements pour garantir un développement inclusif et durable.

🟢 À LIRE AUSSI : Relations Algérie – Chine : Pékin félicite Sifi Ghrieb et appelle à renforcer la coopération bilatérale

L’Algérie, avec cette 3e place continentale, dispose ainsi d’un socle solide pour continuer à améliorer la qualité de vie de sa population. Des efforts ciblés dans les domaines de l’innovation, de la formation et de la gouvernance pourraient permettre au pays de renforcer sa position dans les prochaines éditions du rapport.