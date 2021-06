Qualité de l’enseignement : l’Algérie en bas du classement mondial

Que cela soit dans les écoles ou bien dans les universités, la qualité de l’enseignement en Algérie n’a pas pu se hisser bien haut dans le dernier classement publié par le Forum économique mondial de Davos. Dans cet indice de l’année 2021, la supposée qualité de l’enseignement en Algérie touche le fond.

Dans cet indice qui classe les pays en se basant sur la qualité de l’enseignement qui y est prodigué, l’Algérie a été classée à la 119e place. Une place qui ne la met pas à l’abri d’un sort semblable à celui de pays tels que la Libye, le Soudan, la Somalie, l’Irak, la Syrie et le Yémen, qui se sont retrouvés hors du classement.

Le podium mondial

Loin dernière l’Algérie, classée à la 119ᵉ place, nos voisins directs, la Tunisie et le Maroc, sont respectivement classés à la 84ᵉ et à la 101ᵉ places. L’Égypte quant à elle occupe la 139ᵉ place, ce qui la place derrière la Mauritanie, classée 134ᵉ et le Sultanat d’Oman classé 107ᵉ.

En outre, le Qatar est classé 4ᵉ, dans ce classement mondial, il est suivi par les émirats arabes unis, qui occupent la 10e place de ce classement qui a également placé le Liban dans la 25e place mondiale. Ces trois pays disposeraient donc de la meilleure qualité d’enseignement dans ce qui est appelé le monde arabe.

Le podium mondial est cependant occupé par Singapour, classé premier. En deuxième place de ce classement on trouve la suisse, suivie par la Finlande, qui occupe la troisième place. L’enseignement de base, la santé, l’enseignement supérieur, la technologie, l’évolution des affaires, les entreprises, l’innovation, sont tous des indicateurs sur lesquels ce classement du Forum économique mondial de Davos a été établi.