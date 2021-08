Qualifications Coupe du monde 2022 : Belmadi dévoile la liste

Le prochain Match des éliminatoires pour la coupe du Monde 2022 approche. Prévue pour le 2 septembre prochain au stade Mustapha Tchaker de Blida, le premier adversaire de l’Algérie durant cette date FIFA sera le Djibouti. Ensuite, les hommes de Djamel Belmadi devront se rendre cinq jours plus tard au Maroc pour affronter le Burkina Faso à Marrakech.

Face à ces deux rencontres, jugées très importantes, Belmadi a fait appel à 25 joueurs, dont la liste a été dévoilée ce vendredi 27 aout par un communiqué de la Fédération algérienne de football (FAF).

Pour les attaquants, le sélectionneur national a convoqué Mahrez, Belaili, Bounedjah, Benrahma, Ghezzal, Delort et Slimani. Dans la partie milieu terrain, on retrouve Feghouli, Bennacer, Zorgane, Belkebla Boudaoui et Zerrouki.

Concernant les défenseurs, Belmadi a fait quelques changements. En effet, il a fait appel à Bensebaini, Zefane, Benlamri, Bedrane, Benyada, Khacef, Touba, Mandi et Halaimia. Quant aux Gardiens de but, on retrouve M’bolhi, Oukidja et Medjadel.