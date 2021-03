Qualif. CAN 2022 : Les verts atomisent le Botswana (Résumé et Buts)

Pour la dernière rencontre des qualifications de la Coupe d’Afrique des nations CAN-2022, l’Algérie atomisent le Botswana.

L’Algérie a réussi, ce lundi soir, à maintenir leur invincibilité en s’imposant une nouvelle fois 5 à 0 face à l’équipe du Botswana au Stade Mustapha Tchaker de Blida.

Les hommes de Djamel Belmadi ont fait le show ce soir en s’imposant très facilement contre les Botswanais qui ont carrément lâché prise en deuxième mi-temps.

Boulaya signe son premier but en sélection

Le score de la rencontre a été ouvert à la 25e minutes de jeu par Mehdi Zeffane après un tir de Mahrez provoquant un retour de balle du gardien. Zeffane trouve la balle sur la droite de la surface et l’enroule frappe croisée.

En deuxième mi-temps, l’Algérie double la mise grâce à un but de Feghouli à la 59e minutes sur un beau centre de Riyad Mahrez. Huit minutes plus tard (68e), Mahrez signe son doublé en transformant un penalty en but.

À la 71e minutes, Baghdad Bunedjah marque enfin son But (4e) après une superbe accélération sur une passe de Belaili qui a transmis un ballon axial dans le dos de la défense botswanaise.

Pour le cinquième et dernier but, il a été inscrit par le talentueux Farid Boulaya qui a signé aujourd’hui son premier but avec l’équipe nationale.

Résumé et buts du match Algérie – Botswana :