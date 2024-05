QI en Afrique : quel classement pour les Algériens en 2024 ?

D’après le dernier rapport « Intelligence of Nations » (intelligence des nations) de Richard Lynn et David Becker, les Algériens font partie du TOP 10 des peuples les plus intelligents du continent africain, avec un QI (quotient intellectuel) moyen de 76.

Incarnant une référence importante dans le monde moderne, le QI est une mesure standardisée de l’intelligence humaine. Il est obtenu à partir d’un test qui évalue différentes capacités cognitives, comme la résolution de problèmes, le raisonnement, la mémoire, la compréhension verbale et la capacité d’abstraction.

Pour savoir où se situe l’Algérie par rapport à cet indicateur d’intelligence mondialement reconnu comme un facteur déterminant de la richesse des nations, nous avons donc consulté l’étude de Richard Lynn et David Becker. Et voici le classement qu’elle établit des nations au QI le plus élevé en Afrique :

Libye : 90.92

Île Maurice : 86.56

Tunisie : 79.22

Soudan : 78.87

Seychelles : 78.76

Madagascar : 76.79

Ouganda : 76.42

Égypte : 76.32

Algérie : 76.00

Kenya : 75.20

Ainsi, le rapport « Intelligence of Nations » de R. Lynn et D. Becker fait ressortir que les Libyens sont le peuple le plus intelligent en Afrique. Quant aux Algériens, biens qu’ils ne figurent pas dans le haut du panier, il font néanmoins, partie du top 10, en occupant la 9ᵉ place du classement.

Top 10 des nations au QI le plus élevé dans le monde : les pays asiatiques se taillent la part du lion

En outre, d’après les données les plus récentes, les pays asiatiques, comme le montre la liste ci-dessous, dominent le classement des peuples les plus intelligents de la Planète. Ainsi, les 10 nations au monde avec le QI moyen le plus élevé sont :

Hong Kong : 106

Japon : 106

Singapour : 106

Taïwan : 106

Corée du Sud : 105

Chine : 105

Allemagne : 105

Autriche : 104

République tchèque : 104

Pologne : 104

Cependant, il est important de noter que ces classements se basent sur des moyennes nationales et qu’il existe une grande variation entre les individus au sein de chaque pays. De plus, le QI est un concept complexe et il ne constitue pas l’unique moyen de mesurer l’intelligence. Par conséquent, ces classements doivent être pris avec un grain de sel.

Il faut également savoir que le QI n’est qu’une mesure partielle de l’intelligence. De nombreux autres facteurs, tels que la créativité, la persévérance, l’intelligence sociale et émotionnelle, contribuent au succès dans la vie.