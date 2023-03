Qatar : un sérieux concurrent marocain pour Bounedjah à Al-Sadd

En plein forme, Baghdad Bounedjah aura désormais un concurrent sérieux devant lui à Al-Sadd. Il s’agit du marocain Ayoub El-Kaâbi qui a officialisé sa venue au club qatari. On s’attend à une rude concurrence entre les deux attaquants qui pourrait se répercuter positivement sur le rendement de l’international algérien.

Malgré les bonnes performances de Baghdad Bounedjah, la direction d’Al-Sadd a tout de même décidé de renforcer la ligne offensive de l’équipe en prévision de la suite de la suite de la saison. C’est à l’attaquant international marocain, Ayoub El-Kaâbi, qu’elle a jeté son dévolu. Ce dernier, a officialisé sa venue aujourd’hui, en signant un contrat jusqu’à la fin de la saison en cours.

Agé de 29 ans, Ayoub El-Kaâbi rejoint Al-Sadd en provenance du club turc Hatayspor. International marocain depuis 2018 (23 sélections, 8 buts), il a inscrit plusieurs buts avec tous les clubs où il a joué. En effet, c’est un attaquant de pointe de métier et un buteur racé qui sera sans doute un concurrent sérieux pour l’international algérien à Al-Sadd. Et pour preuve, il a inscrit 8 buts et délivré 2 passes décisives pour la moitié de la saison avec son désormais ex-club qu’il a été contraint de le quitter à la suite du dernier tremblement de terre qui a secoué la Turquie.

OFFICIAL: Moroccan international Ayoub Al Kaabi signs for Al-Sadd until the end of the season#AlSadd 🖤🤍#AlwaysAlSadd pic.twitter.com/zvRfi78Sam — 🏆 #77 Al Sadd SC | نادي السد (@AlsaddSC) March 1, 2023

Une concurrence bénéfique pour Baghdad ?

Avec l’arrivée d’Ayoub El-Kaâbi et en présence du buteur Baghdad Bounedjah, une place dans la pointe d’attaque au sein de la formation d’Al-Sadd sera très chère. Une concurrence qui s’annonce rude, certes, mais elle pourrait se répercuter positivement sur le niveau de l’international algérien car elle va le pousser à redoubler d’effort afin de préserver sa place de titulaire.

Baghdad Bounedjah compte 8 buts et 5 passes décisives en 15 apparitions depuis l’entame de la saison en cours. Il commence à retrouver son meilleur niveau, en inscrivant 4 buts lors des 5 derniers matchs. L’Oranais devra continuer à enchainer les bonnes performances et marquer des buts pour espérer retrouver les Verts à partir du prochain stage en mois de mars.

Enfin, il est à rappeler que la dernière sélection du buteur d’Al-Sadd remonte en janvier 2022 à l’occasion de la Coupe d’Afrique des Nations qui s’était déroulée au Cameroun. Depuis, il n’a jamais été convoqué par Djamel Belmadi en raison du passage à vide dont traversait le joueur avec son équipe.